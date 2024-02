Salernitana-Monza | Tutte le informazioni per comprare i biglietti

“AC Monza informa che sono disponibili i biglietti riservati ai tifosi ospiti che vorranno assistere alla 26^ giornata di Campionato Serie A Tim, Salernitana - Monza, in programma sabato 24 febbraio 2024 alle ore 18:00 allo stadio Arechi.

PREZZI

Curva Ospiti

Intero: € 20,00 (escluse le commissioni di servizio)

NB: i residenti in provincia di Salerno potranno acquistare il Settore Ospiti solo se in possesso della Fidelity card dell' AC Monza. I non residenti in provincia di Salerno potranno acquistare senza limitazioni.

MODALITA' DI VENDITA

- ONLINE, tramite il sito TicketOne, CLICCA QUI

- Presso i punti vendita TicketOne - clicca qui per trovare il più vicino

NB: SI RICORDA CHE NON E' PREVISTO IL CAMBIO NOMINATIVO DEL BIGLIETTO E CHE NON SARA' POSSIBILE ACQUISTARE IL BIGLIETTO PER IL SETTORE OSPITI IL GIORNO DELLA PARTITA NE ONLINE NE PRESSO LE BIGLIETTERIE DELLO STADIO.

(Comunicato Monza)