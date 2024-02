Video Gol Monza-Milan 4-2, highlights e sintesi

Dopo il bruttissimo pareggio in casa contro il Verona, il Monza trova davanti a sé uno degli avversari più in forma del campionato: il Milan.

La partita non regala molte emozioni, fino al 36’, quando in uscita Di Gregorio colpisce con la testa Carboni. Tanta preoccupazione in campo, tanto che il portiere è costretto al cambio.

Dopo una lunga pausa riprende il gioco e al 44’ Mota scappa in area rossonera e viene steso da Thiaw, che causa un penalty. Dal dischetto si presenta Pessina, che non sbaglia.

Pochi minuti dopo, Colpani sulla destra salta Thiaw, serve Mota, che punta Florenzi e batte Maignan con un destro a giro sul secondo palo.

Continua la serata nera dei rossoneri, al 49' Jovic espulso per condotta violenta.

Il Milan segna l’1 a 2 al 64', con Giroud, che raccoglie una spizzata di testa di Pulisic e in scivolata batte Sorrentino.

All'87 il Monza subisce gol: Pulisic prende palla dall'esterno e mette la sfera all'incrocio dei pali con il sinistro, con un gol spettacolare.

Al 91' però i brianzoli tornano in vantaggio con Bondo, che riceve palla da Maldini e mette la palla sotto la traversa, partita assurda.

Nei minuti di recupero, l'ex Milan Colombo, viene servito da Pessina e, davanti a Maignan, mette la palla sul primo palo.

A breve gli highlights del match.