Serie B, Pisa-Monza 2-1: i biancorossi sconfitti nella sfida all'Arena Garibaldi

Il Pisa centra la sua quinta vittoria consecutiva in campionato, agli uomini di Stroppa non basta Dany Mota

Escono sconfitti i brianzoli dal big match contro il Pisa. Un 2-1 che spedisce i padroni di casa al primo posto in classifica a punteggio pieno, con cinque vittorie consecutive, e che ferma i biancorossi a quota 6 punti. Il Pisa riesce subito ad imporsi all'Arena Garibaldi e Giuseppe Sibilli firma subito la prima rete al 7', facendo finire la prima frazione di gara a favore dei padroni di casa. La ripresa non risulta essere tanto diversa dal primo tempo, i nerazzurri del Pisa vanno in raddoppio con la rete di Lorenzo Lucca al 53', non tarda però, la risposta biancorossa con Dany Mota al 64' per il gol della bandiera del Monza. Ora per i brianzoli è attesa la sfida di sabato contro il Pordenone di Rastelli reduce dal pareggio contro la Reggina.