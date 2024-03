Simone Sozza, l'arbitro di Inter-Milan a settembre, torna nei campionati dilettantistici

Nel calcio, di solito sono i giocatori a rubare l’occhio con le loro giocate, ma nell’ultimo weekend è stato qualcun altro a rubare la scena senza mai toccare il pallone.

Stiamo parlando di Simone Sozza, arbitro internazionale della sezione di Seregno, tornato in campo dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, durante una partita del campionato Under 16 provinciale (Bovisio Masciago-Leon 0-5).

Il direttore di gara è noto per la sua abilità nella gestione delle partite, come possiamo ricordare dal derby tra Inter e Milan dello scorso settembre e il suo ritorno è stato un evento degno di nota che ha attirato l'attenzione dei giovani calciatori e degli spettatori sugli spalti.

Dopo mesi di riabilitazione, Sozza è tornato con determinazione sul campo e nonostante la partita sia stata dominata dagli ospiti, la giornata è stata comunque indimenticabile per tutti i presenti.