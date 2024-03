Video Gol Genoa-Monza 2-3, highlights e sintesi

Dopo la brutta sconfitta in casa contro la Roma, il Monza vuole assolutamente tornare alla vittoria in campionato, tentando di espugnare uno degli stadi più complicati della Serie A: Marassi.

I biancorossi partono fortissimo e all’8 vanno in vantaggio con Pessina, che su una sponda di testa di Colpani, da due passi non può sbagliare.

Il raddoppio arriva al 18’: cross morbido di Colpani dalla destra per Dany Mota, che in mezza rovesciata buca Martinez. Eurogol dell'attaccante.

I rossoblù riaprono il match al 51’, quando dopo un check al VAR, Feliciani fischia un calcio di rigore per tocco di mano di Marì. Dal dischetto parte Gudmundsson, che si fa ipnotizzare da Di Gregorio ma sulla respinta, il fantasista è più lesto di tutti.

I ragazzi di Gilardino trovano il gol del pari al 68’ con il nuovo acquisto Vitinha, che recupera palla in mezzo al campo e arrivato al limite dell'area, con il sinistro mette la palla nell’angolino.

Quando tutto sembra perduto, il Monza al 79’ trova il gol vittoria con Maldini, sempre più protagonista nelle ultime giornate: V. Carboni entra in area e calcia, Martinez riesce a deviarla ma non può nulla sul tap in dell’attaccante.

A breve gli highlights.