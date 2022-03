Mister Stroppa parla alla vigilia di Alessandria-Monza: "Non abbiamo ancora fatto niente"

La cavalcata del Monza verso i playoff di Serie B sta proseguendo al meglio nelle ultime settimane, come dimostra l’ultima vittoria in campionato contro il Vicenza.

Nel turno infrasettimanale i brianzoli, troveranno sul loro cammino l’Alessandria di Moreno Longo.

In conferenza stampa, ha parlato mister Stroppa: “Non abbiamo ancora fatto niente, ma nel girone di ritorno non c’è una squadra come la nostra, nonostante i passi falsi. Bisogna stare sereni ed equilibrati, i conti si fanno alla fine, ma se non si continua a fare, non arriverà nulla”.