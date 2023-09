Video Gol Lazio-Monza 1-1, highlights e sintesi

Nella quinta giornata del Campionato di Serie A, la Lazio di Maurizio Sarri ospita allo Stadio Olimpico di Roma il Monza. Dopo il pareggio di martedì 19 settembre in Champions League contro l’Atletico Madrid, i biancocelesti scendono in campo a caccia dei 3 punti, così come i biancorossi.

La gara si sblocca subito in favore dei padroni di casa: all’11 Ciurria in area stende Zaccagni, l'arbitro indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta il solito Immobile, che non sbaglia.

Il pareggio dei brianzoli arriva al 36’ quando dopo un contrasto tra Kyriakopoulos e Patric, il pallone passa e Gagliardini, che da pochi passi non sbaglia.

Nel recupero del primo tempo i brianzoli rischiano di ribaltare il match con Mota Carvalho, che di testa su cross di Ciurria, mette fuori di poco.

Al 57’ Immobile riceve palla da Cataldi e calcia verso la porta, colpendo il palo e sfiorando il vantaggio.

Minuto 75, Carboni va in gol sugli sviluppi di un angolo, ma l'azione è viziata da un fuorigioco iniziale di Vignato.

A breve gli highlights del match.