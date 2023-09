Monza, nasce il progetto "Alta Formazione"

"Grande novità “Insieme al Monza”, il progetto nato nel 2019 con lo scopo di promuovere e diffondere una corretta “cultura dello sport” nel mondo dei giovani, e di “accompagnare” le società del territorio per trasmettere alle prossime generazioni i valori educativi AC Monza.



Dal 2019 a oggi il progetto Insieme al Monza ha toccato trasversalmente diverse aree come le Società affiliate, i camp estivi e il mondo delle scuole.



Nel 2023 nasce “Insieme al Monza”, il progetto didattico di ALTA FORMAZIONE rivolto a allenatori e istruttori che intendono incrementare la propria cultura calcistica attraverso un’offerta formativa altamente professionale.



Alta Formazione è un percorso istruttivo concepito per migliorare le conoscenze generali della didattica calcistica, sulla base dei valori didattici tipici del Settore Giovanile AC Monza.



I temi trattati coprono la formazione dell'atleta a 360°, attraverso lezioni in aula, training sul campo e la stadium experience in occasione di una partita casalinga dei Biancorossi.



I partecipanti, grazie al supporto dei tecnici specializzati AC Monza, potranno approfondire le didattiche per fascia d’età, i metodi di allenamento e insegnamento, coaching.



I percorsi Alta Formazione saranno offerti in due modalità:



“A CASA MONZA” – in programma a inizio 2024 è interamente svolto all’interno delle strutture AC Monza. Le lezioni in aula si svolgeranno all’interno della sala conferenze dell’U-Power Stadium e gli allenamenti sul campo presso il C.S. Luigi Berlusconi-Monzello.



“A CASA TUA” – Organizzato presso le società affiliate Insieme al Monza, pensato e strutturato per perfezionare le specifiche esigenze societarie, proponendo una didattica personalizzata."



(Comunicato Monza)