Video Gol Monza-Lecce 1-1, highglights e sintesi

Nella quarta giornata di campionato, dopo la sosta nazionali, il Monza di mister Palladino affronta il Lecce nel primo match delle ore 15 della nuova stagione.

La gara si sblocca subito in favore degli ospiti al 2', quando Almqvist viene atterrato in area di rigore da Caldirola. L'arbitro non ha dubbi: è calcio di rigore.

Dal dischetto parte Krstovic, che non sbaglia.



I giallorossi vanno vicini al 2-0 al 17' qiando Banda protegge la palla e serve con un colpo di tacco Almqvist, traversone del numero 7 che termina però tra i piedi di un attento Izzo.



Il pareggio dei brianzoli arriva al 24' con una bellissima triangolazione tra Colombo e Colpani, con quest'ultimo che resta lucido ed a tu-per-tu con Falcone mette la palla nell'angolino.



I ragazzi di Palladino ci provano e al 30' Dani Mota finta la conclusione e appoggia per Colombo, che calcia con la punta, mettendo la palla fuori di poco.

Nel secondo tempo arriva un episodio favorevole per il Monza: Colombo viene steso da Baschirotto con un brutto intervento. L'arbitro estrae un rosso diretto per il difensore.

Minuto 67, Andrea Carboni sigla la rete del 2-1 ma dalla sala VAR giunge la segnalazione di fuorigioco di rientro.

Quando la partita sembra in discesa, il Monza commette un errore madornale all'85: Piccoli parte in profondità e viene steso da Caldirola. L'arbitro estrae il secondo giallo e manda sotto la doccia il difensore.

A breve gli highlights del match.