Video Gol Monza-Salernitana 3-0, highlights e sintesi

Dopo la vittoria nell'ultimo turno di campionato contro il Sassuolo, il Monza affronta la Salernitana con l'obiettivo di continuare la striscia positiva di risultati.

Primo tempo ha senso unico, con i brianzoli che spingono e creano tantissime occasioni da gol, sprecando anche tanto.



Il vantaggio arriva al 9', quando Pessina trova Colpani che entra in area, salta un avversario e incrocia verso il palo di sinistra, battendo Ochoa.



Il raddoppio è solo questione di tempo, infatti, al 18' Gagliardini vince un contrasto e serve alla sua sinistra Vignato, che di mancino non sbaglia.



La prima frazione del secondo tempo ha ritmi molto più bassi, con il Monza che subisce la pressione della Salernitana.



Al 73' occasione incredibile per gli ospiti: imbucata per Dia che arriva davanti a Di Gregorio e conclude, trovando la respinta dell'estremo difensore del Monza. La sfera finisce sul numero 10 in caduta e termina prima sulla traversa, poi sulla linea.



Passa un minuto e ancora Di Gregorio si oppone a Dia! Su un cross, Caldirola manda involontariamente verso la propria porta, il portiere respinge su Dia che conclude a botta sicura ma Di Gregorio manda in angolo col piede.



Ancora Salernitana in avanti con Candreva che tira una bomba verso l'incrocio, ma il portiere del Monza manda la palla sulla traversa, compiendo un miracolo.



Dopo tanta sofferenza i brianzoli chiudono il match: contropiede di Gomez che serve Bondo, che conclude e trova la deviazione di mano di Pirola. Dal dischetto Pessina non sbaglia.





A breve gli highlights del match.