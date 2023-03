Vis Nova Giussano forza 5: la Pontelambrese va KO

Squadra in casa

Squadra in casa Vis Nova Giussano

Nella 27esima giornata del campionato di Eccellenza Girone A, il Vis Nova Giussano ottiene una straripante vittoria contro la Pontelambrese.

I padroni di casa partono fortissimo e al 35esimo sono già 2 a 0: prima Sofia al 5’ e poi Catta al 35’ bravissimo a deviare una punizione di Tremolada.

Il 3 a 0 arriva al 44’ di nuovo con Catta che su un contropiede di Vincenzi riesce a colpire la palla di testa e a infilarla sotto la traversa.

Il Vis Nova Giussano non molla di un centimetro e al 60’ riesce ad andare sul 4 a 0 con Orlandi, che di testa su calcio d’angolo supera il portiere avversario.

Il quinto goal arriva al minuto 80 con una magia: Orlandi calcia in porta, l’estremo difensore respinge ma Meroni in rovesciata mette la palla in rete.

Negli ultimi due minuti di gara i padroni di casa si rilassano troppo e subiscono due goal da Fumagalli e De Santis.