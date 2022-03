Cavenago, arriva una sconfitta contro la capolista

Squadra in casa

Squadra in casa Altabrianza Tavernerio

C'è un po' di rammarico per la sconfitta maturata in casa dell'Altabrianza. Di fatto la formazione di Tinelli era passata in vantaggio dopo soli nove minuti di gioco con Catalano e poi aveva raddoppiato al 16' con Gioacchini. Ma a dieci minuti dalla fine della gara l'Altabrianza, dopo aver raggiunto il pareggio nella prima frazione di gioco, segna la rete della vittoria.

A parlare a fine gara è stato Tinelli, che ha così commentato la sconfitta: "Un po’ di rammarico sicuramente c'è, visto l'andamento della gara perché avremmo meritato almeno un punto e abbiamo sbagliato anche il gol del 3-0. Poi hanno accorciato le distanze e una squadra, forte come la loro, è riuscita a ribaltare la gara".

Ora la squadra di Tinelli, alla decima giornata di ritorno, si trova all'ottavo posto a quota 30 punti.