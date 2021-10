Eccellenza, arriva un punto dopo quattro giornate per la Speranza Agrate

Finalmente un punto per la compagine rossoverde guidata da Pizzi. La formazione monzese si sblocca, ma la situazione in classifica non cambia. Una partita che poteva portare a casa un risultato più importante, ma i ragazzi della Speranza si fanno raggiungere proprio nel finale di gioco al minuto 37 con il gol di Sozzi. Una prestazione buona della Speranza Agrate che va in vantaggio nei primi minuti di gioco della seconda frazione con Brignani. Ora la prossima gara sarà contro lo Scanzorosciate, in una sfida che se li vedrà trionfare potrà aiutarli a togliersi la ruggine che si è creata in questo inizio campionato.