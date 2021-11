Promozione, le parole di Tinelli dopo la partita del Cavenago

Molto bene la squadra di mister Tinelli che passa per 3-1 a Dolzago. Doveva essere uno scontro diretto ad inizio campionato, ma i giallorossi con i 17 punti ottenuti fino a questo momento possono pensare a qualcosa in più rispetto alla semplice salvezza. A fine gara il mister del Cavenago ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La difficoltà che abbiamo riscontrato oggi è stato lo svantaggio che abbiamo preso nei minuti iniziali. Se in trasferta vai sotto dopo neanche un minuto non sempre riesci a ribaltare la situazione. I miei ragazzi però sono stati bravi a schiacciare gli avversari e grazie a questo forte pressing sono arrivati i tre gol. Abbiamo giocato molto bene nella ripresa, anche se forse volevamo semplicemente portare a casa i tre punti e questo ci ha permesso di vincere".