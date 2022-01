Real Meda, vittoria in trasferta contro il Perugia

Dopo aver vinto il derby sul Fiammamonza per 3-1 il Real Meda è incappato in settimana in una sconfitta di misura per mano dell'Independiente Ivrea. Ora nella gara disputata domenica il Real Meda al centro sportivo “Paolo Rossi” per la quindicesima giornata di campionato serie C femminile ha ottenuto una vittoria per 4-0 contro il Perugia,

Dopo un primo tempo equilibrato in cui le due squadre si sono studiate senza creare occasioni importanti per sbloccare il risultato, nella seconda frazione un errore difensivo porta all'autogol di Orsi al 57′.

La formazione monzese prende coraggio, e così arriva la tripletta di Podda (78′, 86′ e ’89’). Il poker calato dalle lombarde e chiude definitivamente il match.