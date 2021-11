Serie D, la Leon in trasferta a Grumello

Squadra in casa

Leon

Nel campionato di Serie D siamo arrivati alla tredicesima giornata di andata. Reduce da un pareggio nella scorsa gara ottenuto contro il Villa Valle, la Leon di mister Motta si prepara ad affrontare in trasferta un’altra formazione bergamasca: il Real Calepina di mister Damiano Zenoni. Insomma, dopo il pareggio 1-1 alla "Leon Arena" con avversario il Villa Valle, la Leon è a quota 13 punti in classifica. Sul campo dei bergamaschi Bonseri e compagni andranno a caccia di un risultato utile per la classifica.



Il calcio d'inizio allo stadio comunale "Luciano Libico" di Grumello del Monte (BG) è previsto per le ore 14.30. A dirigere l’incontro tra le due squadre sarà il Sig. Lorenzo Vacca della sezione di Saronno, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Sigg. Pier Guido Morsanuto di Portogruaro e Emanuele Zoccarato di Padova