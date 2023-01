B1: il 2023 della Robosystem Concorezzo comincia con un pesante 0-3 a Trescore Balneario

La fatale Trescore Balneario. La Robosystem Concorezzo comincia nel peggiore dei modi il suo 2023, cadendo nella Bergamasca sul campo di una Pallavolo Don Colleoni più determinata ed efficace. Le brianzole di coach Bonollo non sono riuscite a frenare l’impeto delle padrone di casa, a tratti irresistibili come dimostrato dall’ultima frazione di gioco. Ne è venuto fuori uno 0-3 che non può non essere interpretato come un campanello d’allarme. La classifica continua a rimanere deficitaria (penultimo posto nel girone B della B1 di volley femminile), anche se la zona salvezza non è poi così distante.

Il match di ieri ha visto Concorezzo partite immediatamente in maniera contratta. Il 25-17 ha sbloccato il punteggio in favore del Don Colleoni, lasciando alle brianzole la sensazione di aver fatto troppo poco per rendere il parziale più incerto. Qualcosa di meglio si è visto nel secondo set. La Robosystem ha battagliato ma non fino al punto di impedire il raddoppio delle bergamasche: i 21 punti finali sono stati comunque il miglior risultato di giornata, una piccolissima consolazione per le biancorosse.

Nel terzo parziale sono riemerse poi le incertezze della squadra che si è arresa velocemente e non è stata capace di andare oltre i 13 punti totali. Tra una settimana terminerà il girone d’andata e Concorezzo potrà approfittare del turno casalingo. Non sarà però un’impresa semplice, visto che al PalaSport di Via La Pira arriverà la terza forza del campionato, l’attrezzata e tenace Enercom Crema. Il tabellino del match:

PALLAVOLO DON COLLEONI-ROBOSYSTEM CONCOREZZO 3-0 (25-17, 25-21, 25-13)

DON COLLEONI: Odoli, Rossi, Colò, Rettani, Tessari, Gitti, Grippo, Baccolo, Lodi. All. Bonetti-Bergamelli

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo