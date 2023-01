Volley femminile B1: Concorezzo blinda la difesa con il libero Federica Foscari

L’ASD Pallavolo Concorezzo è lieta di annunciare di aver acquisito, per la seconda parte della stagione 2022-23 nel campionato di B1 (girone B), le prestazioni sportive del libero Federica Foscari. Classe 1994, la giocatrice siciliana cresce pallavolisticamente nelle fila del Castelvetrano (Trapani), debuttando a soli 15 anni nel campionato di B2. Nonostante qualche esperienza come schiacciatrice nel corso degli anni si forma definitivamente nel ruolo di libero.

Diverse l'esperienze in B1 e B2, le più importanti sono state i play-off per la promozione in A2 a Reggio Calabria e la vittoria della B2 con l'Amando Volley Santa Teresa, sfiorando la Final Four di Coppa Italia. Lo scorso anno si è divisa tra due squadre, sempre per quel che riguarda la Serie B1 di volley femminile. Inizialmente la sua stagione sportiva è partita con la maglia del Duo Rent Terrasini (Palermo), ma con il nuovo anno si è accasata con la Dolcos Busnago (Monza-Brianza), contribuendo a una incredibile e insperata salvezza. Nella sua vita, oltre alla pallavolo, coltiva da tempo una passione sfrenata per la musica.

La situazione attuale di classifica della Robosystem Concorezzo non è affatto semplice. La squadra è al penultimo posto con 7 punti all’attivo, cinque in meno rispetto alla zona salvezza. La speranza, con l’arrivo di Federica Foscari, è quella di blindare la difesa e trovare maggiore incisività in attacco, già a partire dal match di sabato prossimo, la sfida casalinga contro l’Enercom Crema che chiuderà il girone d’andata.