B1: Concorezzo si arrende in casa col Gorle, tie-break soltanto sfiorato dalle brianzole

Un altro 1-3 beffardo, il secondo di fila. La Robosystem Concorezzo continua a giocare alla pari con le proprie avversarie ma il risultato rimane sempre lo stesso, soprattutto con 0 punti all’attivo. Dopo il ko di Delebio contro il Progetto Valtellina, ieri è successo qualcosa di simile in casa contro la Warmor Gorle. Le brianzole hanno sfiorato il tie-break che forse avrebbero meritato per quello che si è visto in campo, inoltre non sono riuscite a superare in classifica proprio le ospiti che avevano due punti in più nel girone B della Serie B1 di volley femminile.

I primi due set hanno fatto capire come il match sarebbe stato sostanzialmente equilibrato. La frazione di partenza se l’è aggiudicata la compagine bergamasca con un 25-22 incerto fino all’ultimo, lo stesso punteggio con cui Concorezzo ha pareggiato i conti nel secondo parziale. Il terzo set ha visto invece Gorle prevalere in modo netto, tanto da lasciare alla Robosystem appena 15 punti. L’ennesimo botta e risposta, però, non c’è stato. Le padrone di casa ce l’hanno messa tutta, perdendo ai vantaggi il quarto parziale, un 27-29 che ha concluso di fatto la partita e reso più malinconica quella che era l’ultima gara del 2022.

Concorezzo rimane al penultimo posto con 7 punti all’attivo e cinque lunghezze da recuperare per uscire dalla zona retrocessione. Per rivedere in campo la squadra bisognerà attendere il 2023: il prossimo 7 gennaio le biancorosse affronteranno un’altra avversaria bergamasca, la Pallavolo Don Colleoni. Il tabellino del match:

ROBOSYSTEM CONCOREZZO-WARMOR GORLE 1-3 (22-25, 25-22, 15-25, 27-29)

CONCOREZZO: Piazza, Brutti, Pasini, Sisti (L), Stucchi (L), Rossi, Zorloni, Manzano, Ditommaso, Crippa, Riva, Gabrielli, Perego. All. Bonollo

GORLE: Volleoni A., Felappi, Manzoni, Nava, Scialanca (L), Secomandi, Pillepich, Marini, Vukovic, Bolis (L), Vecchi, Teli, Perletti, Colleoni G. All. Licata.