Volley femminile B1. Concorezzo sogna in grande: il 3-1 di Moncalieri vale il primo posto

Il Piemonte porta bene, anzi benissimo alla Centemero Concorezzo. La formazione brianzola ha bissato il successo ottenuto all’esordio in campionato una settimana fa contro il Volley Parella: ieri a Moncalieri, le biancorosse hanno infatti espugnato il taraflex della Ascot e ora possono godersi 6 punti in classifica. Il girone A della B1 parla chiaro, Concorezzo è in testa insieme alla Focol Legnano e alla Capo d’Orso Palau, una vetta più che meritata per quanto visto in campo. Di certo è presto per sbilanciarsi, però un avvio del genere da parte delle ragazze di coach Angelescu non può che rinfrancare e far sperare.

Ma come è maturato il 3-1 in terra piemontese? Il primo set ha messo a dura prova la difesa della Centemero che si è ritrovata sotto di quattro lunghezze (11-15). Con grande pazienza, però, le brianzole hanno rimontato e vinto in scioltezza il parziale. Nella seconda frazione di gioco Moncalieri ha cercato di dare una svolta al match con qualche cambio, ma i frutti non sono stati quelli sperati. Concorezzo ha mantenuto i nervi saldi e gli errori in battuta e in attacco delle padrone di casa hanno permesso di raddoppiare il vantaggio, ancora una volta con un set vinto di misura.

Il terzo parziale ha rimesso in discussione la partita, a causa soprattutto di una migliore gestione degli attacchi da parte delle piemontesi, ma il quarto set non ha lasciato scampo all’Ascot che si è dovuta arrendere di fronte a una Concorezzo convincente come non mai. Tra una settimana si tornerà a giocare in casa, nella speranza di inanellare un tris che darebbe ancora più entusiasmo all’ambiente biancorosso: in Brianza arriverà una Pallavolo Cabiate desiderosa di riscattare il ko appena incassato contro il Club Italia. Il tabellino del match:

ASCOT MONCALIERI-CENTEMERO CONCOREZZO 1-3 (22-25, 23-25, 25-19, 21-25)

MONCALIERI: Zampieri, Gerbino, Creaco, Cassolaro (L), Gramaglia, Ariagno, Felizia, Viana (L), Braccioni, Bini, Ulligini, Pastore, Montabone, Carrè. All. Pigliafiori

CONCOREZZO: Marini, Giacomini, Ditommaso, Bilamour, Crippa, Piazza, Stucchi (L), Neza, Brutti, Ghezzi (L), Villa, Pegoraro, Couchond. All: Angelescu