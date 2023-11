Concorezzo e Bellusco continuano a volare: è l’anno della pallavolo brianzola?

Una consonante in comune: la B di Brianza non poteva non andare “d’accordo” con la Serie B del volley femminile, come stanno mettendo in mostra ampiamente due squadre della provincia che vivono un momento a dir poco magico. Si tratta della Centemero Concorezzo e della Polisportiva Bellusco che militano, rispettivamente, in B1 e B2 frequentando i quartieri alti delle loro classifiche. Il volley brianzolo non può che essere orgoglioso di queste due formazioni che promettono molto bene e che potrebbero regalare grandi soddisfazioni a fine stagione. Concorezzo, in particolare, è quasi “irriconoscibile” rispetto allo scorso anno. Il team biancorosso, guidato in panchina da Madalina Angelescu, ha conquistato una sospirata salvezza in B1 pochi mesi fa, grazie al rocambolesco play-out con la PGS San Paolo Cagliari, mentre dopo sette gare della stagione 2023-2024 è vicecapolista a un solo punto dalla vetta.

Nel girone A è una entusiasmante lotta a due per il primo posto: la Focol Legnano ha 20 punti, Concorezzo invece 19 e l’unica differenza sta proprio nello scontro diretto. Lo scorso 28 ottobre le brianzole erano in vantaggio di due set sul campo delle milanesi, salvo poi farsi rimontare e perdere il tie-break di misura. Negli altri match, invece, il cammino della Centemero è stato pressoché immacolato: cinque vittorie sono arrivate al terzo set e soltanto una al quarto, segno che la regolarità di queste ragazze è impressionante. La conferma della guida tecnica e l’esperienza di giocatrici che hanno “assaggiato” anche l’A2 sono state fondamentali, proprio la seconda categoria nazionale rimane il sogno proibito dei tifosi biancorossi.

La Polisportiva Bellusco sta cavalcando ugualmente l’onda dell’entusiasmo. Nel girone B della Serie B2, il club allenato da Sonia Signoria è primo in classifica con 18 punti (dopo 7 giornate), ma in coabitazione con CoopNovate e New Volley Adda. Il bilancio provvisorio è di 6 vittorie e una sola sconfitta. L’unico ko è maturato tra le mura amiche, un beffardo 2-3 contro la già citata Adda che è riuscita a rimontare due set di svantaggio. Per il resto, le rossoblu hanno messo a segno cinque preziosi 3-0 e un successo al tie-break ai danni dell’MTV Guffanti (in rimonta). Ci sono ancora tante partite da disputare in entrambi in campionati, però se il buongiorno si vede dal mattino, quello della pallavolo brianzola è un avvio che fa ben sperare.