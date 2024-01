Che numeri per Concorezzo: a metà stagione ha già più punti di tutti quelli conquistati un anno fa

Un primo posto più che meritato, una fuga solitaria, l’accesso alla Final Four di Coppa Italia e il miglior quoziente set di tutta la B1. La Centemero Concorezzo sta disputando un campionato con la C maiuscola e basta dare un’occhiata alla classifica del girone A per rendersene conto. Le brianzole guidano la graduatoria con 33 punti conquistati sui 36 disponibili (12 vittorie e una sola sconfitta, per altro patita al tie-break), mentre le lunghezze di vantaggio sul secondo posto sono diventate ieri ben 6.

Se non è un dominio, poco ci manca: le ragazze di coach Angelescu hanno trionfato anche ieri sera, sbancando il campo dell’IGOR Trecate dopo 4 set molto combattuti, in particolare l’ultimo (terminato 30-28). La contemporanea sconfitta della Focol Legnano ha permesso alle biancorosse di allungare e di rendere ancora più speciale la loro stagione alla fine del girone d’andata.

Oltre ai traguardi che finora sono sotto gli occhi di tutti, c’è una statistica che non può essere messa in secondo piano. I 33 punti di Concorezzo rappresentano un record, visto che sono stati già superati i 31 racimolati nell’intero campionato 2022-2023. Di sicuro si tratta di due formazioni completamente diverse per quel che riguarda i valori in campi, ma il raffronto rimane significativo. Lo scorso anno le brianzole si sono sudate la salvezza al termine di un incredibile play-out, stavolta la Serie A2 potrebbe essere a portata di mano.

C’è comunque un intero girone di ritorno da disputare e in campo serviranno la stessa concentrazione e la fame viste nei tredici incontri che hanno fatto impazzire i tifosi. Ora il campionato di B1 si prende una pausa e la Centemero tornerà a giocare solamente tra 20 giorni. Il prossimo 10 febbraio la capolista del girone A sarà di scena a Torino contro il Volley Parella che sta cercando di tenersi a distanza dalla zona calda della classifica.