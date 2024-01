Concorezzo è la miglior squadra della B1: +21 rispetto alla classifica dello scorso anno

Primato solitario, cinque punti di vantaggio sul secondo posto, la qualificazione alla Coppa Italia praticamente in tasca e una classifica strepitosa rispetto allo scorso anno. Sono tanti i motivi per essere felici a Concorezzo dei risultati della squadra di pallavolo femminile, la Centemero che partecipa al campionato di B1. La biancorosse guidate in panchina da Madalina Angelescu sono in testa al girone A con merito a due sole giornate dalla fine dell’andata: il club brianzolo ha infatti conquistato 28 punti nelle 10 partite disputate (9 vittorie e una sola sconfitta al tie-break) ed è la migliore formazione di tutta la categoria nazionale.

Non c’è infatti un’altra capolista con i numeri di Concorezzo in questa prima parte di stagione (sia per punti totali che per quoziente set), un primato impreziosito dal confronto con lo stesso periodo di un anno fa. Alla fine del 2022 e sempre dopo 10 gare disputate, la squadra aveva appena 7 punti, dunque il saldo è un confortante e clamoroso +21. Tra l’altro, alla fine della stagione scorsa, Concorezzo totalizzò 31 punti, tre in meno rispetto a tutti quelli già conquistati finora. È stata una trasformazione profonda, tanto è vero che si è passati da una difficoltosa ma meritata salvezza (il play-out vinto contro la PGS San Paolo) ai sogni di Serie A.

La Centemero può davvero farcela? Nelle ultime due partite del girone d’andata, le brianzole dovranno vedersela in casa con Villa Cortese (sesta in classifica) e poi in trasferta con Trecate (ultima insieme al Club Italia). Non sono due sfide impossibili, però spesso gli ostacoli di una stagione si nascondono nei match più imprevedibili. Concorezzo punterà ovviamente ai 6 punti così da certificare l’accesso alla Final Four della Coppa Italia di B1 (si qualificano le quattro migliori prime dei 5 gironi), un altro obiettivo da cerchiare in rosso. Con giocatrici d’esperienza come Giulia Bilamour (spesso top scorer delle partite), Luana Villa, Simona Marini e Martina Piazza, ma anche atlete in rampa di lancio e vogliose di mettersi in mostra, nessun traguardo è precluso.