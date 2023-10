Concorezzo, quest’anno si può sognare! Terza vittoria di fila e primato consolidato

Il play-out di pochi mesi fa sembra lontanissimo. La Centemero Concorezzo è una squadra “irriconoscibile”, ma in senso positivo e se il buongiorno si vede dal mattino, l’avvio del campionato 2023-2024 di B1 è davvero incoraggiante. Dopo Parella e Moncalieri, le biancorosse di coach Angelescu hanno regolato anche la Pallavolo Cabiate, un ostacolo non semplice ma che in Brianza è stato quasi completamente annullato. Merito di una Concorezzo concentrata e aggressiva su ogni pallone, come avvenuto d’altronde nelle prime due gare di campionato.

Di sicuro è presto per fare dei bilanci, ma con questo atteggiamento si può ambire ai primi tre posti del girone A e quindi ai play-off promozione che sarebbero un obiettivo incredibile. Tra l’altro, tra una settimana è in programma un incontro da brividi: la Centemero andrà a far visita alla Focol Legnano con cui attualmente condivide proprio la vetta del girone, un big match da vivere col fiato sospeso e con grande orgoglio. L’approccio delle brianzole ieri sera è stato encomiabile fin dal primo set, in cui le avversarie comasche si sono fermate a quota 19 punti.

Ancora meglio è andato nel secondo parziale, quello in cui Concorezzo ha dominato in lungo e in largo, lasciando a Cabiate i proverbiali “bruscolini” (25-16). Più combattuta invece la terza frazione di gioco, con le ospiti vogliose di riaprire il match, ma regolate senza grossi problemi. L’impressione è che, come cantavano i Negrita, la squadra lombarda ha imparato a sognare e non smetterà. Il tabellino del match:

CENTEMERO CONCOREZZO-CLERICI AUTO CABIATE 3-0 (25-19, 25-16, 25-21)

CONCOREZZO: Marini, Giacomini, Ditommaso, Bilamour, Crippa, Piazza, Stucchi (L), Neza, Brutti, Ghezzi (L), Villa, Pegoraro, Couchond. All: Angelescu

CABIATE: Pavesi, Badini, Maspero, Simonetta, Bordignon, Carli, Chiesurin, Biganzoli, Pellegatta, Colombo, Rettani, Meroni, Della Canonica. All. Reali