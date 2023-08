Euro2023 donne, l'Italia inaugura la tappa di Monza in grande stile: Svizzera giù in tre set

Il pronostico era chiaramente indirizzato in una sola direzione, ma prima bisogna giocare. L'Italia lo ha fatto alla perfezione, battendo 3-0 in un'Arena entusiasta la Svizzera replicando il risultato di Verona e mostrando progressi confortanti sul piano del gioco espresso.

Morale della favola in classifica finiscono altri tre punti, con le campionesse uscenti che si riprendono la vetta della pool B e compiono un passo importante verso la qualificazione (auspicatissima) alla fase ad eliminazione diretta.

Non c'è però tempo per rilassarsi: domani sera si replica contro la Bulgaria, con l'asticella che inizia ad alzarsi. Come del resto è giusto che sia.

Nell'altro match disputato nel pomeriggio la Bosnia ha battuto 3-2 la Croazia in un accesissimo derby balcanico (19-25, 25-18, 20-25, 26-24, 15-6).

I top

Come a Verona ha brillato nuovamente la stella di Ekaterina Antropova, che si è distinta con 16 punti all'attivo di cui 3 in battuta e il 44% di efficienza offensiva. Bene anche Elena Pietrini, 13 volte a referto, e Marina Lubian 12 con un ottimo 8/9 in primo tempo e 2 aces.

La cronaca

Mazzanti manda in campo Orro in regia e Antropova in diagonale, Sylla-Pietrini schiacciatrici, il duo Danesi – Lubian al centro, e Fersino libero.

Le elvetiche riescono a tenere botta soltanto nelle primissime fasi (5-5), poi quando Lubian, Pietrini e Antropova si accendono sono dolori (14-8). Un lunghissimo turno al servizio di Egonu, che non ha tradito, spianano la strada alle azzurre per un nettissimo 25-14.

Si riparte e Kunzler è l'ultima ad arrendersi in casa rossocrociata (5-4); Sylla, Antropova, Danesi e Lubian scavano un solco che si rivelerà decisivo (16-12). Pietrini e Lubian ampliano la forbice (20-13), poi la Svizzera approfitta di un rallentamento dell'avversario per riportarsi sul 23-19. A rimettere le cose a posto un attacco di Pietrini ed il muro di Sylla per il 25-19.

Svizzera che prova a creare problemi al servizio con Stork e Kunzler; sul fronte opposto Antropova, Sylla e Pietrini, autrice quest'ultima di due aces in fila, non perdonano (14-10). Non c'è più partita e anche il terzo set si chiude in maniera netta ed inequivocabile.

Il tabellino

Bosnia ed Erzegovina-Croazia 3-2 (19-25, 25-18, 20-25, 26-24, 15-6)

Bosnia ed Erzegovina: Radiskovic 1, Paradzik 15, Bozic 4, Begic 16, Selimovic 2, Boskovic 18, Ivkovic (L), Brasnic (L), Lasic 8, Isanovic 14, Biberdzic 1, Stevanovic, Dukic. N.e.: Zekic. All.: Ljubicic.

Croazia: Antunovic 1, Karatovic 4, Butigan 15, Mihaljevic 14, Mlinar 12, Samadan 13, Stimac (L), Deak, Strunjak 3, Markovic 6. N.e.: Strize, Trcol, Kovco (L), Freund. All.: Akbas.

Arbitri: Marie-Catherine Boulanger (Belgio) e Michail Koutsoulas (Grecia)

Note: Spettatori 3900. Durata set: 25', 27', 32', 29', 15' per un totale di 2 ore e 8 minuti di gioco. Bosnia ed Erzegovina: battute sbagliate 13, ace 4, ricezione positiva 51% (perfetta 38%), attacco 40%, muri 20, errori 30. Croazia: battute sbagliate 11, ace 5, ricezione positiva 52% (perfetta 39%), attacco 40%, muri 6, errori 26.