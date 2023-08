Euro2023 femminile, l'Italia fa tris e chiude alla grande la tappa di Monza

Chiusura in grande stile per la tappa di Monza dei Campionati Europei di pallavolo femminile 2023: dopo quattro giorni di gare la Pool B saluta l'Arena con un altro "sold out" (3977 biglietti staccati) e un'altra vittoria dell'Italia, che rimane sola in testa alla classifica grazie al 3-0 ai danni della Bulgaria e si porta a un passo dagli ottavi di finale. Nella prima partita della giornata la Svizzera aveva riaperto i giochi per la qualificazione agli ottavi battendo per 3-2 la Romania. Ora le 6 squadre partecipanti si trasferiranno a Torino, dove dal 21 agosto riprenderanno gli incontri del girone; il cammino italiano degli Europei proseguirà poi a Firenze con ottavi e quarti di finale.

Le azzurre scendono in campo con Parrocchiale nel ruolo di libero al posto di Fersino, mentre Egonu è tenuta a riposo precauzionale per un lieve affaticamento muscolare. Subito ritmi alti in campo, con la Bulgaria che recupera dal 3-0 al 3-3; il muro di Antropova procura però un nuovo break all'Italia (9-6) che poi si invola fino al 13-7 proprio grazie al servizio dell'opposta. La Bulgaria spinge e recupera qualche punto (15-12), ma subisce il turno di battuta di Pietrini per il 19-13. Altro ace di Antropova e agevole chiusura di Sylla per il 25-16. Italia subito avanti 4-1 anche nel secondo set; le bulgare accorciano le distanze (5-4), ma il servizio di Squarcini (entrata per Danesi) scava di nuovo il break per il 7-4. Pietrini firma l'11-6, Squarcini a mette giù il 14-9 a muro e il 16-10 in attacco. L'ace del 21-13 di Sylla spinge le azzurre verso il 2-0, sigillato da Squarcini (25-17). Reazione della Bulgaria a inizio terzo set con Paskova e Marinova (0-2), ma Antropova ribalta il risultato già sul 4-3. Nuovo vantaggio bulgaro con Yordanova (4-6), Sylla e Omoruyi sono le protagoniste del letale controbreak azzurro (11-6). Sulla battuta di Antropova (due ace) l'Italia vola fino al 18-8, malgrado i cambi operati da Micelli, e il finale è servito: Omoruyi, Nwakalor e Lubian firmano il 22-9, chiude ancora Omoruyi (25-13).

Federica Squarcini (Italia): "Giocare in casa è bellissimo, a Monza poi ho passato due anni ed è ancora più emozionante scendere in campo qui con la maglia dell'Italia. È bello sentire il calore dei tifosi, soprattutto quando cantiamo l'inno è spettacolare e regala brividi. Credo che il pubblico aiuti tanto, ci carica e si è vista una bella verve. Ora stacchiamo un attimo la testa, in vista delle ultime due partite del girone ci dovremo concentrare sul nostro gioco. L'importante è la nostra crescita e sviluppare le nostre situazioni che alleniamo tutti i giorni. Andando avanti e incontrando avversarie di alto livello questo farà la differenza. Dobbiamo rimanere lucide e continuare a fare il nostro gioco, cercando di conquistare più punti possibili. Dove può arrivare l'Italia? Lontano, lo spero tantissimo, siamo ragazze che si impegnano tanto e ci credono molto. Personalmente poi è il mio primo anno e spero di portare a casa l'Europeo. Daremo il massimo, penso che ce lo meritiamo".

Lorenzo Micelli (CT Bulgaria): "L'Italia è indubbiamente più forte di noi, ha uno strapotere fisico e tecnico anche se ha commesso un po' di errori. Nel primo set la mia squadra mi è piaciuta, questa partita da livello VNL ci serviva per tenere l'asticella alta che proprio questa manifestazione ci ha dato. Nel primo parziale abbiamo commesso qualche errore non tanto sulle murate subite, ma sul come le abbiamo prese. Quella era la partita che avremmo dovuto cercare di giocare, ma dal secondo set la Bulgaria non mi è piaciuta per nulla. Di questo match salvo solo il nostro primo set".

Bulgaria-Italia 0-3 (16-25, 17-25, 13-25)

Bulgaria: Saykova 2, Marinova 7, Yordanova 8, Todorova 3, Barakova 2, Paskova-Kaneva 2, Pashkuleva (L), Becheva, Krivoshiiska 1, Shahpazova, Nikolova 1, Rachkovska 1. N.e.: Stanchulova, Karabasheva (L). All.: Micelli.

Italia: Sylla 14, Lubian 8, Orro, Pietrini 8, Danesi 3, Antropova 15, Parrocchiale (L), Nwakalor S. 2, Omoruyi 6, Bosio, Squarcini 5. N.e.: Egonu, Degradi, Fersino (L). All.: Mazzanti.

Arbitri: Koutsoulas (Grecia) e Rodriguez Machin (Spagna).

Note: Spettatori 4210. Durata set: 24' , 26', 23' per un totale di 1 ora e 13 minuti di gioco. Bulgaria: battute sbagliate 5, ace 3, ricezione positiva 35% (27 % perfetta), attacco 24 %, muri 3, errori 14. Italia: battute sbagliate 13, ace 6, ricezione positiva 58% (40% perfetta), attacco 51%, muri 10, errori 19.

La giornata si era aperta con la combattutissima sfida tra Romania e Svizzera, caratterizzata da un primo set di grandi difficoltà per le rumene, soprattutto in ricezione. La Svizzera infatti, dopo essersi fatta recuperare dal 6-10 al 13-13, piazza un altro break importante al servizio (17-22) e conduce il set in porto sul 21-25. Nel secondo, al contrario, è la Romania a partire fortissimo (5-0) e continuare a condurre agevolmente (16-9) fino a pareggiare i conti. La gara cambia di nuovo segno nel terzo parziale: dall'iniziale 4-1 per la Romania si passa al 4-7 e la Svizzera allunga fino all'11-15. Nel finale Buterez e compagne riescono a risalire dal 16-20 al 21-20, ma ai vantaggi sono le elvetiche a spuntarla (25-27). La Svizzera perde per infortunio il libero Mottis in avvio del quarto set, che procede in assoluto equilibrio: il primo break arriva solo sul 17-17 grazie al servizio di Axinte (21-17) ed è quello decisivo per portare l'incontro al quinto set. Nel tie break subito avanti la Romania (5-2), ma la Svizzera non demorde e ribalta il risultato sul servizio di Storck (7-9). Le rossocrociate piazzano il break decisivo per l'8-14 e sfruttano il secondo match point ottenendo la loro prima vittoria in questa edizione degli Europei.

Adelina Ungureanu (Romania): "Sicuramente in alcuni momenti della partita non abbiamo mollato e ci siamo concentrati sulle indicazioni del nostro allenatore, purtroppo non l'abbiamo fatto sul finale dove era più importante e contava di più, per questo c'è un pizzico di rammarico, ma c'è ancora da giocare e non è finita qui. Come pallavolo espressa ci siamo, abbiamo preso ritmo in queste tre partite giocate. Dobbiamo attivare un po' di più la testa nei momenti cruciali, in cui ci siamo un po' spente e abbiamo perso un po' di lucidità. È un qualcosa in più che ci è mancato, ne parleremo tra di noi e ne usciremo positivamente".

Lauren Bertolacci (CT Svizzera): "Le giocatrici sono felici e io sono molto orgogliosa. Peccato solo per l'infortunio del nostro libero, perché temo che per lei il torneo sia finito; comunque, il secondo libero ha fatto un grande lavoro, ha giocato benissimo. Sono molto felice del carattere che le ragazze hanno dimostrato finora in questo torneo, e penso che abbiamo meritato di vincere. Ora le giocatrici riposeranno e noi prepareremo la gara con la Croazia a Torino. Siamo pronti!".

Romania-Svizzera 2-3 (21-25, 25-18, 25-27, 25-19, 9-15)

Romania: Buterez 14, Virlan 5, Axinte 5, Ungureanu 25, Ioan 6, Inneh 23, Albu (L), Veres (L), Radu, Miclaus, Zadorojnai. N.e.: Ariton, Matei, Roman. All.: Naranjo Hernandez.

Svizzera: Storck 23, Lengweiler 9, Matter 2, Pierret 7, Kunzler L. 26, Sulser 11, Mottis (L), Wassner, Engel (L), De Micheli, Petitat. N.e.: Kunzler J., Mico, Eichler. All.: Bertolacci.

Arbitri: Geldof (Olanda) e Boulanger (Belgio).

Note: Spettatori 3600. Durata set: 28', 26', 33', 27', 15' per un totale di 2 ore 9 minuti di gioco. Romania: battute sbagliate 8, ace 3, ricezione positiva 41% (perfetta 26%), attacco 45%, muri 14, errori 26. Svizzera: battute sbagliate 10, ace 8, ricezione positiva 46% (perfetta 27%), attacco 45%, muri 6, errori 27.

Monza si congeda dagli Europei facendo registrare un grande successo di pubblico sia al palazzetto (quasi 9500 gli spettatori complessivi nelle 4 giornate di gara), sia in tv, grazie alle dirette sui canali Rai e Sky Sport e su altre 12 emittenti televisive di 11 diversi paesi. Una notevole soddisfazione anche per la complessa macchina organizzativa che ha coinvolto oltre 90 volontari in tutte le aree, dai trasporti alla sicurezza passando per logistica, assistenza alle squadre e comunicazione, oltre al personale della Federazione Italiana Pallavolo e della CEV.

Questa la situazione della Pool B:

Risultati: Romania-Svizzera 2-3 (21-25, 25-18, 25-27, 25-19, 9-15); Bulgaria-Italia 0-3 (16-25, 17-25, 13-25).

Classifica: Italia 3 vittorie (9 punti), Bulgaria 2 (6), Bosnia Erzegovina 2 (4), Romania 1 (4), Svizzera 1 (3), Croazia 0 (1).

Prossimi turni (a Torino): Bosnia Erzegovina-Romania lun 21/8 ore 18; Croazia-Svizzera lun 21/8 ore 21; Bulgaria-Romania mar 22/8 ore 18; Italia-Bosnia Erzegovina mar 22/8 ore 21; Svizzera-Bulgaria mer 23/8 ore 18; Italia-Croazia mer 23/8 ore 21.

La tappa di Monza dei Campionati Europei di Pallavolo femminile è stata organizzata da CEV e Federazione Italiana Pallavolo, con la collaborazione del Comitato Regionale della Lombardia e del Comitato Territoriale Milano Monza Lecco della Fipav, con il contributo di Regione Lombardia e il patrocinio del Comune di Monza.