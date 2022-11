Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano mura Chieri: ottavo centro stagionale per le rosa

Vero Volley Milano – Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-21, 25-19, 23-25, 25-21)

Vero Volley Milano: Orro 10, Stysiak 9, Folie 13, Thompson 20, Sylla 13, Stevanovic 15; Parrocchiale (L). Begic, Negretti (L), Davyskiba, Candi. Ne. Martin, Camera, Rettke. All. Gaspari

Reale Mutua Fenera Chieri: Cazaute 14, Mazzaro 6, Grobelna 8, Villani 4, Weitzel 8, Bosio 2; Spirito (L). Morello, Rozanski 9, Nervini, Storck 10. Ne. Fini (L), Butler, Garreau. All. Bregoli

NOTE

Arbitri: Cerra Alessandro, Frapiccini Bruno

Spettatori: 2317

Durata set: 27′, 28′, 32′, 30′. Tot. 2h06′

Vero Volley Milano: battute vincenti 6, battute sbagliate 12, muri 20, errori 25, attacco 40%

Reale Mutua Fenera Chieri: battute vincenti 8, battute sbagliate 8, muri 5, errori 18, attacco 36%

MVP: Jovana Stevanovic (Vero Volley Milano)

Impianto: Arena di Monza

MONZA, 27 NOVEMBRE 2022 – Luce intensa splende all’Arena di Monza, dove la Vero Volley Milano illumina i suoi supporters con una prestazione solida e decisa, battendo 3-1 l’ostica e generosa Reale Mutua Fenera Chieri nella nona giornata di andata della Serie A1 femminile 2022-23. Tre punti importanti ed il pronto riscatto dopo lo stop subito a Conegliano coincidono per la squadra di Gaspari con il nuovo secondo posto in classifica in attesa del match di stasera tra Scandicci e Busto Arsizio. Ma a portare il buon umore in casa milanese, oltre al calore del pubblico ad inizio gara per ricordare quanto è importante condannare la violenza sulle donne e il successo finale, è la performance corale delle rosa, devastanti nella correlazione muro-difesa (20 finali, di cui 5 a testa di Folie e Thompson, 4 di Stevanovic) e autrici di una partenza da favola nei primi due set. Messa alle corde Chieri, anche il terzo parziale si apre con una bella Vero Volley, ma i cambi di Bregoli (Rozanski e Storck per Villani e Grobelna) riaccendono le speranze delle piemontesi, martellanti in battuta con i turni di Bosio e Weitzel e brave a difendere tutti i tentativi offensivi delle lombarde. Vinto il terzo set, Chieri ci crede anche nel quarto (avvio equilibrato), ma Milano tira fuori tutta la sua qualità, inizia ad incidere soprattutto a muro e sprinta verso l’ottavo centro stagionale, il quinto casalingo.

LE DICHIARAZIONI

Jovana Stevanovic (Vero Volley Milano): “I primi due set abbiamo fatto una grande gara, impedendo a Chieri di giocare la loro pallavolo rapida ed incisiva. Nel terzo, infatti, quando abbiamo abbassato l’attenzione, loro sono uscite con qualità, difendono tanto e creandoci problemi. Quando nel quarto set siamo tornate a giocare con precisione, abbiamo dimostrato ancora una volta che siamo un gruppo unito, solido. Sono fiera di noi e di quello che abbiamo fatto stasera come squadra”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera Orro in regia, Thompson opposto, Stevanovic e Folie al centro, Stysiak e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Bregoli sceglie Bosio-Grobelna, Weitzel e Mazzaro centrali, Cazaute e Villani bande e Spirito. Break Milano con le accelerazioni di Sylla e Stysiak, 7-4, con le chieresi che rimangono incollate grazie a Weitzel, 7-5. Le piemontesi rimangono a contatto complice qualche sbavatura delle lombarde e la diagonale vincente di Cazaute, arrivando a meno uno con Grobelna (15-14). Milano schiaccia sul turbo e si costruisce il break del più cinque con le giocate centrali di Folie e Stevanovic (anche un ace per lei), 20-15, ma Chieri non molla e accorcia con Rozanski, 20-17. Lungolinea di Grobelna, errore di Thompson e meno due delle ospiti, ma le rosa tirano fuori le unghie e scappano con qualità sul 23-19 con Folie e Thompson, costringendo Bregoli al time-out. Al ritorno in campo solo Milano, lucida nel gestire il vantaggio e chiudere il primo set, 25-21.

SECONDO SET

Rozanski in campo per Villani è l’unica novità dispetto ad inizio match. Break Reale Mutua Fenera con Cazaute, 2-0, ma Milano reagisce prontamente aprendo una fase di punto a punto fino al 3-3. Il lampo di Sylla e l’ace di Thompson coincidono con il break Vero Volley (5-3) e Bregoli chiama time-out. Sylla mura Grobelna (6-3), cui seguono un lungolinea vincente di Stevanovic e un muro di Grobelna su Stysiak (8-5). Delizia di Orro di seconda intenzione (10-6), ma due giocate di Weitzel (anche un ace) riavvicinano le ospiti (10-8). Begic dà il cambio a Stysiak, con Thompson che piazza un buon diagonale ma Mazzaro che risponde subito presente (12-10 Vero Volley). Nuovamente in campo Stysiak per Begic, in grado di andare a segno con la slash dopo la fast di Stevanovic: 15-11 e time-out Bregoli. L’ace di Stysiak dopo il punto di Folie consolidano il vantaggio delle milanesi, brave a tenere alta la concentrazione e a non abbassare la guardia di fronte ad una Chieri sempre pronta a rispondere (Cazaute, 19-15). Il vantaggio accumulato permette alle lombarde di gestire con serenità il gioco ed il punteggio, chiudendo con il diagonale vincente di Thompson, 25-19.

TERZO SET

Stessi sestetti del secondo set e ancora prologo condito dall’equilibrio (3-3). Nuovo break guidato da una scatenata Orro, prima capace di illuminare bene Sylla e Stysiak e successivamente di andare a segno con potenza (6-3). Dopo il time-out Bregoli arriva la buona giocata di Cazaute e qualche sbavatura delle padrone di casa, soprattutto in battuta, a coincidere con la parità Chieri (8-8). Break delle piemontesi con una scatenata Cazaute in fase offensiva e una ispirata Weitzel dai nove metri (anche un ace per la tedesca), 13-9, e Gaspari inserisce Davyskiba per Stysiak. Nonostante una maggiore efficacia in ricezione delle milanesi, prosegue il buon momento delle ospiti, in grado di allungare con il turno in battuta di Bosio, 15-10. Gaspari chiama time-out, ma Storck va a bersaglio da posto due per il 16-10 delle sue. Con pazienza e generosità Milano tenta la risalita, affidandosi a Sylla (18-14) e Stevanovic (20-15) per scardinare la solida difesa piemontese. Ace di Orro dopo il lampo di Thompson a spingere le padrone di casa alla risalita (21-18), brave a trovare continuità nei punti grazie a Folie e Sylla (23-21). Finale caldissimo: Vero Volley che arriva a meno uno con il mani e fuori di Orro (24-23) ma Cazaute che chiude il parziale, 25-23, per le sue.

QUARTO SET

Stockr ancora in campo per Grobelna, con Milano che ripropone Stysiak per Davyskiba e conferma Negretti per Parrocchiale. Fuga decisa delle rosa, con il muro a fare la differenza: prima Orro su Mazzaro e poi Stevanovic su Cazaute, 7-4 Vero Volley. Thompson risponde a Cazaute (8-7), aprendo un filotto milanese da favola. Stysiak va a segno e poi si presenta dai nove metri: con il suo turno arrivano i muri di Sylla (su Weitzel), Thompson (su Cazaute), Folie (ancora su Cazaute) e successivamente l’invasione delle piemontesi che significa 14-9 Vero Volley. Il muro di Mazzaro su Stysiak interrompe il buon momento di Milano, nuovamente sofferente in ricezione (ace di Bosio) e Gaspari chiama time-out sul 16-14 per le sue. Storck continua a schiacciare con potenza, ma Stevanovic tiene lontane le ospiti con una fast efficace (18-16). Ancora Chieri in grado di pareggiare i conti con due errori delle padrone di casa (19-19), ma i successivi due errori delle chieresi ed un muro a testa di Thompson su Cazaute e Folie su Weitzel coincidono con l’allungo Milano, 23-19 (ottimo turno in battuta di Davyskiba). Finale a tinta rosa: Stevanovic chiude set, 25-21 e gara 3-1 per la Vero Volley Milano.