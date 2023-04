Playoff Scudetto, la Vero Volley Milano non sbaglia Gara 1 dei Quarti, Casalmaggiore superata al tie-break

Vero Volley Milano - Trasportipesanti Casalmaggiore 3-2 (25-19, 22-25, 25-20, 18-25, 15-12)

Vero Volley Milano: Sylla 11, Stevanovic 7, Orro 6, Davyskiba 20, Folie 12, Stysiak 24, Parrocchiale (L), Rettke 7, Candi 1, Begic 1, Thompson. Non entrate: Larson, Negretti (L), Allard. All. Gaspari.

Trasportipesanti Casalmaggiore: Perinelli 12, Lohuis 6, Carlini 5, Piva 1, Melandri 7, Dimitrova 23, De Bortoli (L), Frantti 11, Malual, Buzzerio. Non entrate: Mangani, Scola, Sartori, Braga (L). All. Pistola.

NOTE

Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Brancati Rocco

Spettatori: 2139

Durata set: 26', 29', 27', 30', 19'; Tot: 131'.

Vero Volley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 16, muri 13, errori 36, attacco 44%

Trasportipesanti Casalmaggiore: battute vincenti 6, battute sbagliate 5, muri 9, errori 16, attacco 35%

MVP: Dana Rettke (Vero Volley Milano)

Impianto: Arena di Monza

MONZA, 16 APRILE 2023 – Gara 1 dei Quarti di Finale dei Play Off Scudetto della Serie A1 femminile è della Vero Volley Milano, brava a battere la Trasportipesanti Casalmaggiore 3-2 al termine di un match dai mille volti e pieno di intensità. La tristezza per la scomparsa di Julia Ituma, ricordata con un profondo e sentito minuto di silenzio e poi con un lungo applauso al punto numero 15 del primo set in onore del suo numero di maglia, inizia a lasciare spazio all'entusiasmo e allo spettacolo quando Casalmaggiore, dopo un primo gioco ben gestito da Milano dall'inizio alla fine, pareggia i conti. Con Frantti e Dimitrova in fase offensiva ed i turni in battuta di Carlini e Lohuis, la squadra di Pistola fa capire che per le rosa non sarà una passeggiata. Gaspari, costretto a rinunciare a Larson, tenuta a riposo precauzionale per un fastidio al ginocchio, trova in Davyskiba e una scatenata Stysiak, le chiavi per tornare avanti nel terzo parziale. Folie passa bene dal centro, Orro e Sylla fanno male in battuta e difendono con la solita verve, ma Casalmaggiore non molla e nel quarto parziale alza entusiasmo ed intensità, soprattutto dai nove metri, portando la sfida al quinto set. E' però Rettke la "donna" in più della Vero Volley, entrata per Stevanovic, devastante in tutti i reparti (servizio, muro e soprattutto attacco). L'americana trascina le sue al 5-0 e poi al 10-6. Le sue giocate, insieme a quella di una Stysiak in giornata, regalano il vantaggio nella Serie alla Vero Volley, attesa mercoledì sera da una Gara 2 tutta da vivere che potrebbe valere il passaggio in Semifinale Scudetto.

LE DICHIARAZIONI POST GARA

Dana Rettke (centrale Vero Volley Milano): “E' stato un match difficile, visto che inoltre arrivavamo da una settimana non semplice e molto triste per quello che è successo ad Ituma. Il meglio che potevamo fare era restare unite e giocare determinate insieme, cosa che abbiamo fatto con grande generosità. Ci sono stati alcuni alti e bassi durante la partita, ma tutto sommato abbiamo davvero giocato bene come squadra e sono molto contenta. Iniziare i Play Off Scudetto con una vittoria è sicuramente importante e ora pensiamo alla prossima partita. Davvero, sono molto orgogliosa di come abbiamo giocato stasera: testa a Gara 2".

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera Orro in regia e Stysiak opposta, Stevanovic e Folie centrali, Davyskiba e Sylla in banda e Parrocchiale libero. Pistola risponde con Carlini-Dimitrova, Melandri e Lohuis al centro, Piva e Perinelli schiacciatrici e De Bortoli libero. Dopo il minuto di silenzio dedicato a Julia Ituma, è punto a punto iniziale fino al 4-4 con qualche sbavatura per parte. Break delle casalasche con l’ace di Dimitrova (8-6), ma le milanesi reagiscono con il muro di Orro su Perinelli e l’ace di Sylla (8-8). Nuovo punto a punto (10-10) interrotto dal break Vero Volley con due muri di Davyskiba: 13-10 e time-out Casalmaggiore. Sul turno dai nove metri di Orro arriva l’errore di Piva (14-11), seguito dal primo tempo di Folie (15-11). Le ospiti risalgono con il muro di Melandri su Davyskiba (15-13), ma Stysiak guida le sue all’allungo, 17-14. Dentro Frantti per Perinelli tra le fila di Casalmaggiore, brava a risalire con Lohuis e Melandri, 17-16. Accelerata determinata di Milano con Sylla e Stevanovic (muro su Dimitrova) per il 20-16 e Pistola chiama nuovamente a raccolta le sue. Alla ripresa del gioco ancora Stevanovic con la fast e Stysiak con una martellata prima e un muro su Piva poi, spingono la Vero Volley sul 23-18. Finale tutto delle padrone di casa, che chiudono il primo gioco 25-19.

SECONDO SET

In campo le stesse dodici di inizio partita e subito fuga Vero Volley con Stysiak, 5-3. Casalmaggiore acciuffa la parità con l’ace di Perinelli (5-5) e si prosegue punto fino al 7-7 (Melandri a rispondere a Stevanovic). Pipe di Stysiak, slash di Folie è allungo Milano, 10-7, che costringe Pistola a fermare il gioco. Errore di Davyskiba dai nove metri dopo la giocata vincente di Perinelli a far rientrare Casalmaggiore, 11-10, e Gaspari inserisce Begic per Davyskiba. Il mani e fuori di Perinelli e l’ace di Dimitrova portano il punteggio in parità (12-12), ma due fiammate di Stysiak (attacco vincente ed ace) valgono la fuga delle padrone di casa, 14-12. Dentro Frantti per Piva tra le fila casalasche ad andare prontamente a bersaglio, 14-14, poi muro di Orro su Frantti ed errore dell’americana sullo scambio successivo: 17-14 Vero Volley e Pistola chiama time-out. Il turno dai nove metri di Carlini riavvicina le sue (18-17), capaci di acciuffare il pari con Perinelli (19-19) e Gaspari chiama la pausa. Muro di Dimitrova su Stysiak, ma la polacca di Milano si rifà sull’azione successiva consolidando il pari (20-20). Perinelli mura Stysiak per il 22-20 delle ospiti e Gaspari ferma il gioco. Sylla tiene in corsa le sue (23-21), ma Dimitrova è inarrestabile da posto due (24-21). Stysiak non basta, perché Frantti regala il secondo set a Casalmaggiore, 25-22.

TERZO SET

Nessuna variazione rispetto ad inizio gara e Casalmaggiore che spinge bene con Perinelli (2-0). Davyskiba si accende e va segno per due volte di fila (2-2) ma si viaggia punto a punto fino al 4-4, momento in cui diagonale vincente di Dimitrova ed il muro di Carlini su Stysiak valgono il break Casalmaggiore, 6-4. Stysiak torna a spingere in fase offensiva, le ospiti commettono qualche sbavatura ed è parità (7-7), con Milano che appare più pimpante anche grazie a Sylla (10-8). Slash di Melandri sull’ottimo turno in battuta di Carlini (10-10), poi Orro, Stysiak, Davyskiba e Stevanovic (muro su Piva), grazie anche al servizio efficace di Sylla, a trainare le milanesi (15-10). Frantti interrompe per un attimo il buon momento delle padrone di casa, che arrivano nuovamente a spingere a dovere con Davyskiba (17-12 e 18-13). Due muri consecutivi di Lohuis su Folie riportano sotto Casalmaggiore, 18-16, e Gaspari chiama la pausa. Dimitrova risponde a Stysiak (20-18 Vero Volley), poi Sylla e Stevanovic per il 22-18 Milano. Due lampi di Davyskiba portano le rosa sul 24-19, Melandri tiene in corsa le ospiti (24-20), ma Candi (entrata per Stevanovic) chiude il gioco, 25-20.

QUARTO SET

Frantti per Piva, poi stesse dodici di inizio terzo set. Partenza sprint delle ospiti con Frantti e Perinelli sugli scudi (4-1). Folie a segno dal centro e con un muro su Dimitrova, Frantti spara out ed è meno uno Milano, 5-4. Perinelli riallontana Casalmaggiore (7-5), ma Folie e Sylla pareggiano i conti (7-7). La Trasportipesanti cresce nell’efficacia in attacco, con Frantti e Dimitrova ad andare a segno con continuità, mentre Milano perde brillantezza, trovando nella sola Folie i punti che servono per rimanere in corsa (10-8). Scatenata Dimitrova con l’ace e l’attacco vincente che portano le casalasche sul 12-8, poi dentro Rettke per Stevanovic e Thompson per Stysiak tra le fila milanesi. Rettke a bersaglio con due fast, sul turno in battuta di Thompson: meno tre Vero Volley, 14-11, e time-out Pistola. Ancora Rettke ok dal centro (14-12), poi due assoli di Orro (anche un muro su Frantti) a portare le sue a meno uno, 15-14. Qualche errore per parte accompagna il gioco sul 17-15 per le ospiti, poi break Milano con il turno in battuta di Rettke ben finalizzato da Davyskiba (17-17). La Vero Volley sciupa qualche occasione e lascia strada alla Trasportipesanti, con l’errore di Begic a coincidere con il 20-17 e Gaspari ferma il gioco. Il muro di Melandri su Begic permette a Casalmaggiore di allungare ulteriormente, 22-17, e Stysiak rientra per Thompson. L’ace di Frantti e l’errore di Stysiak regalano il 25-18 a Casalmaggiore.

TIE-BREAK

Milano parte forte con il turno in battuta di Folie ad agevolare le fiammate di Sylla e Stysiak (muro su Frantti), 3-0. Dopo il time-out di Pistola arrivano l’ace di Folie ed il mani e fuori di Stysiak per il 5-0 e Pistola ferma il gioco. Davyskiba schiaccia forte per il vantaggio Milano al cambio di campo, 8-3, ma Casalmaggiore non molla e si ripresenta con veemenza grazie alle giocate mancine di Dimitrova e Perinelli (10-7). Gaspari inserisce nuovamente Begic per Davyskiba, con Stysiak che martella fortissimo da posto due (11-7). Due ace di Lohuis accompagnano Casalmaggiore a meno uno, 11-10, ma Rettke dal centro scuote le sue (12-10). Rettke devastante in attacco (14-12), poi lampo di Stysiak che chiude set, 15-12 e gara 3-2.