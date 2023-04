Serie A1 femminile, la Vero Volley Milano prepara i Play Off Scudetto: tutto quello che c'è da sapere sulla post season

La Vero Volley Milano è tornata al lavoro dopo due giorni liberi (Pasqua e Pasquetta) con l'obiettivo di approcciare nel miglior modo possibile la sesta partecipazione consecutiva ai Play Off Scudetto della Serie A1 femminile (la stagione 2019/2020 non è inclusa dato che i Play Off non furono disputati per colpa del Covid).

L'avversario delle milanesi, arrivate terze come la stagione 20/21 e 21/22 (stesse vittorie e sconfitte ma due punti in meno di quella passata, conclusa con una favolosa cavalcata fino alla Finale Scudetto persa contro Conegliano), sarà la sesta della classe TrasportiPesanti Casalmaggiore, con Gara 1 fissata all'Arena domenica 16 aprile, alle ore 18.30, Gara 2 a Cremona mercoledì 19 aprile alle ore 20.00 e l'eventuale Gara 3 nuovamente in casa di Orro e compagne.

Dopo due annate sportive nelle quali ai Quarti di Finale l'avversaria era stata Chieri (nel 20/21 vittoria in tre gare e nel 21/22 in due), la Vero Volley affronta una corregionale, già sfidata tre volte in questa stagione: con due gare terminate al tie-break (entrambe in campionato, con una vittoria Milano a Cremona e una delle casalasche all'Arena) ed una, disputata in Brianza, vinta in tre set dalle rosa (gara unica dei Quarti di Finale della Coppa Italia Frecciarossa).

CLICCA SULLA FOTO per leggere il CALENDARIO



Per Milano c'è tanta voglia di dare continuità al buon momento vissuto in campionato nell'ultimo mese, contraddistinto da un filotto di cinque successi (Chieri, Cuneo, Novara, Firenze e Busto Arsizio) che gli ha permesso di consolidare il gioco sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. I numeri con i quali la Vero Volley ha chiuso la stagione regolare sono infatti da applausi: primo posto nei muri a livello generale (280 muri, seconda Pinerolo con 279), terzo posto in battuta (129 ace, prime a pari merito Novara e Conegliano con 137) e quarto in ricezione (651 perfette, prima Novara con 722). A livello individuale la top scorer della Vero Volley è stata Magdalena Stysiak (297 punti, 19esima in una graduatoria che vede in testa Karakurt di Novara con 510), la top ace Alessia Orro (21 battute vincenti, 13esima, prima Antropova di Scandicci con 43) mentre la top blocker Raphaela Folie (53 muri, 14esima, prima Gray di Pinerolo con 94).

Tra le curiosità statistiche rientrano anche le partecipazioni dei componenti del roster di Milano ai Play Off Scudetto. Ad aver giocato di più per il tricolore c'è il tecnico Marco Gaspari, alla tredicesima partecipazione assoluto all'atto finale della stagione, la terza sulla panchina della Vero Volley. La giocatrice "più esperta" nella post season italiana è invece Raphaela Folie, all'esordio con la casacca di Milano. Chi ha sempre giocato più Play Off con la stessa maglia, nello specifico quella milanese, è invece Edina Begic (sesta volta, solo la scorsa annata sportiva la bosniaca ha saltato l'appuntamento perché in Russia tra le fila della Dinamo Mosca).