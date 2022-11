Serie A1 femminile, settima perla consecutiva per la Vero Volley Milano: Scandicci superata al tie-break

Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Milano 2-3 (25-23, 21-25, 25-20, 24-26, 8-15)

Savino Del Bene Scandicci: Pietrini 9, Belien 12, Mingardi 19, Ting 17, Washington 13, Di Iulio, Castillo (L), Antropova 2, Alberti 1, Angeloni, Sorokaite, Shcherban. Non entrate: Malinov, Guidi (L). All. Barbolini.

Vero Volley Milano: Stysiak 11, Folie 10, Thompson 21, Sylla 14, Stevanovic 11, Orro 4, Parrocchiale (L), Davyskiba 11, Candi, Begic, Rettke, Camera. Non entrate: Negretti (L), Martin. All. Gaspari.

NOTE

Arbitri: Giardini Massimiliano, Rolla Massimo

Spettatori: 1837

Durata set: 31′, 28′, 31′, 37′, 15′; Tot: 142′.

Savino Del Bene Scandicci: battute vincenti 2, battute sbagliate 12, muri 7, errori 27, attacco 38%

Vero Volley Milano: battute vincenti 7, battute sbagliate 16, muri 12, errori 30, attacco 37%

MVP: Thompson (Vero Volley Milano)

Impianto: Palazzo Wanny di Firenze

Continua la serie di vittorie della Vero Volley Milano, arrivata al settimo centro consecutivo grazie al 3-2 ottenuto a Palazzo Wanny di Firenze contro le padrone di casa della Savino Del Bene Scandicci. Alla vigilia doveva essere il big match della settima giornata di andata della Serie A1 femminile 22-23 e alla fine così è stato, perché il livello di intensità di gioco e difese messo in campo dalle due squadre si è confermato di altissimo profilo. Scandicci ha potuto contare sulla determinazione dei suoi principali terminali offensivi (Zhu e Mingardi, top scorer delle loro) per accelerare con convinzione nel primo set, Milano ha saputo rispondere con Thompson, Stysiak e Sylla nel secondo. Dal terzo in poi, sull’1-1, il match ha elevato ulteriormente i giri: le padrone di casa hanno iniziato a spingere con il servizio (ottimi i turni di Washington) e le lombarde non hanno mantenuto alta l’efficienza in questo fondamentale. Gaspari ha così inserito Davyskiba per Stysiak, con la bielorussa che si è dimostrata l’arma in più per poter scardinare la ricezione prima e la difesa della squadra di Barbolini poi. Lasciato alla Savino Del Bene il terzo gioco, infatti, la Vero Volley ha graffiato le sue avversarie proprio con i turni dai nove metri della sua schiacciatrice, utili ad agevolare la correlazione muro-difesa (12-7 per Milano, di cui 4 di Folie, 3 di Orro e 2 di Stevanovic) ed i contrattacchi. Con un guizzo nel finale, dopo aver annullato una palla match, le rosa hanno chiuso il gioco e approcciato con grinta il tie-break, gestito fin dalle prime battute e chiuso con carattere grazie agli attacchi vincenti dell’MVP Thompson. La Vero Volley rientra a casa con il secondo posto momentaneo in classifica ed il morale altissimo in vista della trasferta di domenica a Villorba contro la capolista Conegliano.

LE DICHIARAZIONI

Myriam Sylla (Vero Volley Milano): “Sono felice perché è una vittoria importante contro una squadra ben organizzata e molto aggressiva che non ci voleva lasciare nulla. Ci hanno attaccato tanto in battuta e noi siamo state davvero brave a stare lì, con lucidità e carattere, soprattutto nel quarto set, dove eravamo anche dietro in alcune fasi. Cosa ha funzionato? A tratti è andato bene tutto: l’attacco, la ricezione, la copertura. Nei momenti importanti abbiamo dimostrato grandi cose e siamo davvero soddisfatte per questo risultato”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari schiera Orro in regia, Thompson opposto, Stevanovic e Folie al centro, Stysiak e Sylla schiacciatrici e Parrocchiale libero. Barbolini sceglie Di Iulio-Mingardi, Washington e Belien centrali, Zhu e Pietrini bande e Castillo libero. Break Scandicci con Zhu (4-2), ma Milano pareggia i conti grazie alla fast di Stevanovic ed il lampo di Thompson. Ancora Mingardi a martellare forte, le lombarde concedono qualcosa dai nove metri e le padrone di casa volano sul 9-6, con Gaspari che chiama la pausa. Due assoli di Stysiak, grazie anche al turno in battuta di Orro, valgono il meno due Vero Volley (10-8), brava a rimanere attaccata alle avversarie grazie alla diagonale vincente di Sylla, 12-11. La sfida si accende: Scandicci difende le offensive delle milanesi, brave a pareggiare i conti con Sylla e Thompson (13-13), ma Zhu e Washington (fast) segnano il nuovo più due Savino Del Bene (15-13). Sylla difende tanto, Stysiak e Thompson non sbagliano e Milano pareggia, 17-17, aprendo una fase di punto a punto fino al 19-19. Break milanese con l’errore di Mingardi ed il muro di Folie su Belien, 21-19, e Barbolini chiama time-out. Dentro Begic per Stysiak tra le fila lombarde, con Zhu che trova la parità e Alberti, appena entrata, che mura Orro: 23-22 Savino Del Bene e Gaspari chiama time-out. Alla ripresa del gioco diagonale vincente di Zhu per il 24-22, poi Sylla annulla il primo set-point ma Zhu chiude il primo parziale, 25-23.

SECONDO SET

Stesse dodici di inizio gara in campo ed è break Vero Volley con Sylla, Folie (muro su Zhu) e l’errore di Mingardi, 3-0. Zhu piazza due giocate di fila per il meno uno Scandicci, 4-3, ma un primo tempo vincente di Folie dopo il mani e fuori di Stysiak coincide con il 7-4 Milano. Stevanovic dal centro fa male alle toscane ed il servizio di Sylla agevola la fuga delle sue (11-6), capaci di tenere a bada gli attacchi delle padrone di casa e contrattaccare con efficacia grazie a Stysiak (12-8) e Folie (14-9). Muro di Sylla su Antropova dopo l’errore della giocatrice di Scandicci dai nove metri: 17-11 Vero Volley Milano e Barbolini chiama la pausa. Ancora dentro Begic per Stysiak a rinforzare ricezione e difesa e Mingardi che torna in campo per Antropova tra le fila toscane, in grado di andare subito a segno, ma sempre milanesi avanti, 19-14. Torna in campo Stysiak: la schiacciatrice rosa è devastante sia in attacco che a muro, poi Folie mura Mingardi e Milano vola sul 22-14. Filotto di cinque punti della Savino Del Bene (22-19), con Zhu e Washington, 22-19 e Gaspari chiama time-out. Finale tutto della squadra milanese, che approfitta del vantaggio e chiude il set con Thompson, 25-21.

TERZO SET

Nessuna variazione rispetto ai sestetti di inizio gara. Parte forte Scandicci, volando sul 5-1 grazie alla palla out di Stysiak e alle giocate di Zhu e Gaspari chiama time-out. Pietrini risponde a Stysiak, poi slash di Belien e ancora due assoli di Pietrini per il 9-2 Savino Del Bene. Dentro Davyskiba per Stysiak, ma sempre Pietrini a segno (10-3). Prosegue il momento sì delle padrone di casa, con il muro di Mingardi su Sylla a consolidare il vantaggio, 13-6. Errore in battuta di Belien e in attacco di Mingardi, poi ace di Sylla, lampo di Davyskiba e meno quattro Milano, 13-9. Scandicci custodisce il vantaggio grazie ad una generosa fase difensiva, Milano tenta di recuperare affidandosi al buon ingresso di Davyskiba e alle giocate centrali di Folie e Stevanovic, cui segue l’invasione di Belien (ottimo turno in battuta di Candi): 17-15. Thompson in battuta agevola il mani e fuori di Sylla, 17-16, ma la stessa giocata firmata da Mingardi ed il muro della stessa Mingardi su Sylla valgono il nuovo più tre Scandicci, 20-17. Ancora Mingardi a trainare le sue sul 22-18, poi muro di Orro su Zhu che tiene in corsa la Vero Volley (22-19). Nel finale le toscane non disperdono il vantaggio, chiudendo il parziale 25-21 con Belien.

QUARTO SET

Davyskiba confermata per Stysiak unica novità rispetto ad inizio gara. Punto a punto iniziale fino al 5-5 dopo un break iniziale della Vero Volley (4-2), poi nuovamente Milano avanti con Thompson e due preziosismi di Folie (muro su Pietrini e primo tempo), 8-5, con Gaspari che chiama time-out. Due ace di Davyskiba spingono Milano sul 10-5 e Barbolini cambia Zhu con Shcherban. Il turno dai nove metri di Washington (anche un ace) agevola i muri di Belien su Folie e Sylla, 10-9 Vero Volley e time-out Gaspari. Punto a punto intenso fino al 15-15, poi giocata determinata di Davyskiba e fast vincente di Washington, cui seguono la fast ed il muro di Belien (su Sylla) per il sorpasso Scandicci, 18-16. Errore di Pietrini dopo la giocata di Sylla, 18-18, e lampo di Davyskiba per il controsorpasso, 19-18. Gara che continua ad essere spettacolare per le difese e gli attacchi vincenti che si vedono da entrambe le parti: il lampo di Thompson regala il 21-20 alla Vero Volley. Zhu pareggia i conti (21-21) e Gaspari inserisce Stysiak e Camera per Orro e Thompson, con Zhu che risponde a Davyskiba (22-22). Ancora una Zhu scatenata in attacco, ma Thompson e Orro, rientrate per le compagne di reparto, non sono da meno (23-23). Thompson pareggia i conti e, con Davyskiba in battuta, Folie mura Pietrini per il sorpasso delle rosa, 25-24, e Barbolini chiama time-out. L’errore in fast di Washington regala il parziale alla Vero Volley, 26-24.

TIE-BREAK

Si riprende con le medesime atlete di inizio match ed è subito break Milano con Thompson e Stevanovic (ace), 3-1. Ancora ace di Davyskiba per il 5-2 Vero Volley e Barbolini chiama time-out. Ancora ace di Davyskiba (6-2), poi primo tempo di Folie per il 7-3 Milano, che chiude avanti al cambio di campo grazie a Sylla (8-4), brava ad incrementare il vantaggio insieme a Stevanovic, 10-5 e Barbolini chiama a raccolta le sue. Tre mani e fuori di Thompson, dopo l’ace di Stevanovic, regalano a Milano il tie-break, 15-8 e la gara 3-2.