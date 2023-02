Serie A1 femminile, Vero Volley Milano in campo sabato all'Arena per l'anticipo della quarta di ritorno contro Perugia

Continua il tour de force della Vero Volley Milano, che dopo le fatiche di Coppa Italia e di CEV Champions League torna a focalizzarsi sulla Serie A1 femminile 2022-23. Domani, sabato 4 febbraio, alle ore 18:00 (diretta volleyballworld.tv), le rosa di Marco Gaspari ospitano all'Arena di Monza la Bartoccini Fortinfissi Perugia per la diciassettesima giornata della stagione regolare, la quarta del girone di ritorno.



Dopo due sconfitte consecutive al tie-break in campionato, contro Casalmaggiore e Bergamo, Milano punta a riprendere il cammino spedito delle giornate migliori per non perdere contatto con la vetta della graduatoria (al momento è al quarto posto, ad un punto dalla terza Novara a tre dalla seconda Scandicci) e rilanciarsi. I risultati altalenanti delle rosa sono stati anche condizionati da un calendario fittissimo, con 12 partite giocate in 42 giorni, dall'8 gennaio al 12 febbraio, suddivise in 5 match di campionato, tre di Coppa Italia e quattro in Europa. Dopo la Semifinale di Coppa Italia vinta contro Bergamo 3-0 e la Finale (prima della storia nel trofeo nazionale) persa contro Conegliano, in tre set, nello scorso weekend di Bologna, in casa Milano è arrivato anche un bel successo in Repubblica Ceca martedì sera che ha regalato morale e permesso di consolidare il primato nel girone B della CEV Champions League, davanti alle prossime avversarie del Volero Le Cannet (8 febbraio, ore 20.00, all'Allianz Cloud di Milano). Orro e compagne ripartono da qui, consapevoli che di fronte troveranno una Perugia affamata di punti in chiave salvezza e capace all'andata di dargli filo da torcere in un match risolto dalle lombarde al tie-break con le accelerazioni di Davyskiba, Sylla, Stysiak e Candi (MVP del match).

L'AVVERSARIA | BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

La Bartoccini Fortinfissi Perugia è dodicesima in classifica con 9 punti grazie a 3 gare vinte e 13 perse. Fuori casa non ha ancora vinto ottenendo un solo punto a Cuneo. Viene dalla sconfitta 3-0 a Busto Arsizio, mentre in casa aveva superato Macerata al tie-break nella lotta salvezza insieme a Pinerolo. In estate è arrivato il nuovo tecnico Matteo Bertini da Trento e le atlete: l'olandese Tessa Polder da Le Cannet (Fra), l'austriaca Anamarija Galic dal Branik (Slo), la svedese Alexandra Lazic dal Radom (Pol), Giorgia Avenia da Roma, Beatrice Gardini dal Sassuolo, Martina Armini da Chieri, Benedetta Bartolini da Scandicci. Sono rimaste: Provaroni, Rumori, Guerra e Nwakalor. Ad inizio gennaio è arrivata la portoricana Ray Santos e da qualche giorno la polacca Monika Galkowska. Nell'ultima gara giocata a Busto, Bertini ha schierato Ray Santos al palleggio e Lazic opposta, Nwakalor e Polder centrali, Guerra e Gardini schiacciatrici, Armini libero, utilizzando nel corso della gara tutta la panchina.

ROSTER COMPLETO – VERO VOLLEY MILANO

Palleggiatrici: Orro, Camera

Centrali: Stevanovic, Folie, Rettke, Candi

Schiacciatrici: Thompson, Stysiak, Begic, Sylla, Davyskiba, Martin, Larson

Liberi: Parrocchiale, Negretti

Allenatore: Marco Gaspari

ROSTER COMPLETO – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA

Palleggiatrici: Avenia, Santos

Centrali: Polder, Bartolini, Nwakalor

Schiacciatrici: Provaroni, Gardini, Galkowska, Guerra, Galic, Lazic

Liberi: Rumori, Armini

Allenatore: Matteo Bertini

PRECEDENTI

6, tutti vinti da Milano

L’ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Bartoccini Fortinfissi Perugia - Vero Volley Milano 2-3 - 4a giornata di andata Serie A1 femminile 22-23, 2 novembre 2022 - Pala Barton di Perugia

LE EX DELLA GARA

Nessuno

CURIOSITA’

Luca Bucaioni, secondo allenatore della Vero Volley Milano, è nato a Perugia ed ha un passato da palleggiatore nella massima serie con la RPA Perugia e Sir Safety Perugia.

Perugia non ha mai battuto Milano da quando milita nella massima serie, andandoci però vicino nell'ultima gara giocata contro in Umbria, finita al tie-break.

A CACCIA DI RECORD

Nella Stagione 2022-23 Regular Season: Jordan Thompson 16 ai 200 punti, Jovana Stevanovic 8 ai 100 punti (Milano); Tessa Polder 5 ai 150 punti, Beatrice Gardini 1 ai 100 punti (Perugia).

In Regular Season: Jovana Stevanovic 15 ai 2200 punti, Raphaela Folie 2 ai 1600 punti, Edina Begic 2 punti a 800, Hanna Davyskiba 14 ai 400 punti (Milano); Tessa Polder 5 ai 150 punti, Beatrice Gardini 1 ai 100 punti (Perugia).

In tutto il campionato compresi i playoff: Jovana Stevanovic 1 alle 250 gare giocate, Alessia Orro 1 alle 200 gare giocate (Milano). Sonia Candi 11 ai 900 punti (Milano); Anastasia Guerra 11 ai 1500 punti (Perugia). Jovana Stevanovic 5 ai 200 ace, Alessia Orro 4 ai 130 ace (Milano); Anastasia Guerra 2 ai 120 ace (Perugia). Edina Begic 2 ai 100 muri (Milano).

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Milano): "Dobbiamo chiudere i vari cassetti di Champions League e Coppa Italia per aprire quello del campionato, dove veniamo da due sconfitte consecutive. Abbiamo il dovere di ripartire, rialzarci, continuare a macinare punti in classifica e per farlo dobbiamo mettere in campo una prestazione concreta. Dall'altra parte avremo una Perugia che lotta per la salvezza ed è motivata a prendersi dei punti. Dovremo dosare le energie anche in questa sfida e per fortuna il roster che ho a disposizione mi permette di disporre di tante soluzioni, avendo ottime risposte da tutte".

SERIE A1 FEMMINILE 2022/2023

4a giornata di ritorno (tutti i match in diretta su volleyballworld.tv)

Sabato 4 febbraio ore 18.00

Vero Volley Milano - Bartoccini-Fortinfissi Perugia

Sabato 4 febbraio ore 19.30

Igor Gorgonzola Novara - E-Work Busto Arsizio

Sabato 4 febbraio ore 20.30

Trasportipesanti Casalmaggiore – Savino Del Bene Scandicci (diretta Raisport)

Domenica 5 febbraio ore 17.00

Cuneo Granda S.Bernardo - Volley Bergamo 1991

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Wash4green Pinerolo

Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata

Reale Mutua Fenera Chieri – Prosecco Doc Imoco Conegliano (diretta Sky Sport Arena)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 44 (15 – 1); Savino Del Bene Scandicci 39 (12 – 4); Igor Gorgonzola Novara 36 (13 – 3); VERO VOLLEY MILANO 36 (12 – 4); Reale Mutua Fenera Chieri 35 (12 – 4); Trasportipesanti Casalmaggiore 28 (9 – 7); Volley Bergamo 1991 23 (7 – 9); E-Work Busto Arsizio 21 (7 – 9); Il Bisonte Firenze 18 (6 – 10); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 17 (6 – 10); Cuneo Granda S.Bernardo 16 (6 – 10); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 9 (3 – 13); Wash4green Pinerolo 7 (2 – 14); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 14).