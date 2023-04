Serie A1 femminile, una bella Vero Volley Milano stende Firenze 3-0

Vero Volley Milano - Il Bisonte Firenze 3-0 (25-11, 25-23, 25-22)

Vero Volley Milano: Orro 2, Larson 11, Candi 9, Stysiak 21, Begic 8, Rettke 8; Parrocchiale (L). Ne. Allard, Folie, Thompson, Stevanovic, Negretti (L), Sylla, Davyskiba. All. Gaspari

Il Bisonte Firenze: Van Gestel, Sylves 1, Malinov 3, Herbots 11, Graziani 5, Nwakalor 7; Panetoni (L). Alhassan 3, Guiducci, Adelusi 3, Kosareva 4. Ne. Knollema, Lapini (L). All. Parisi



NOTE

Arbitri: Rossi Alessandro, Simbari Armando

Spettatori: 2528

Durata set: 21', 30', 31'. Tot. 1h29'

Vero Volley Milano: battute vincenti 2, battute sbagliate 9, muri 7, errori 19, attacco 50%

Il Bisonte Firenze: battute vincenti 1, battute sbagliate 4, muri 7, errori 20, attacco 27%

MVP: Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Milano)

Impianto: Arena di Monza

MONZA, 1 APRILE 2023 – Tre punti preziosi per la corsa al secondo posto quelli portati a casa dalla Vero Volley Milano, brava ad imporsi con un rotondo 3-0 su Il Bisonte Firenze, davanti al pubblico di casa dell'Arena, nell'anticipo della dodicesima e penultima giornata di ritorno della Serie A1 femminile 22/23. Il massiccio turnover scelto da Gaspari non condiziona la qualità e l'efficacia della pallavolo espressa dalla sua squadra, autrice, con le fiammata delle scatenate Stysiak, Begic e Larson nel primo gioco, di un break capace di chiudere virtualmente il set già nella fase centrale (16-6, 21-8), per il 25-11 finale. Firenze tenta di rialzarsi con gli innesti di Kosareva e le accelerazioni, seppur non continue, di Herbots e Nwakalor (la belga unica in doppia cifra delle sue), lottando col cuore e tanta grinta in un secondo parziale equilibrato fino alla fine. Nei momenti in cui la palla scotta, però, le rosa non concedono nulla e, grazie alla giornata da favola in difesa (Parrocchiale super, premiata MVP, Larson, Orro e Stysiak non da meno, con la polacca autrice anche di una rovesciata spettacolare) e in attacco (50% contro il 27% delle ospiti) mettono il pilota automatico anche nel terzo set. Nonostante un timido tentativo di allungo delle fiorentine (8-6), poi è solo Milano a dettare legge, chiudendo in scioltezza il confronto che estromette le ospiti dai Play Off Scudetto e tiene ancore vive le speranze delle lombarde, già sicure del terzo posto, di migliorare la loro posizione in classifica.



LE DICHIARAZIONI

Beatrice Parrocchiale (libero Vero Volley Milano): “Sono molto felice perché per noi questa era una partita importante per approcciare i Play Off nel miglior modo. Abbiamo ancora qualche calo di attenzione in alcuni momenti, ma nelle fasi calde del match siamo state super. Cosa mi è piaciuto di più? Muro-difesa, anche se ci sono state fasi in cui avremmo potuto fare anche meglio, e nella fase side-out. In generale credo che ci sia stato un bellissimo atteggiamento di tutte. Devo fare per questo i complimenti a tutte le compagne, in particolar modo a Rettke, Candi e Begic che hanno fatto una grande prestazione".

Jordan Larson (schiacciatrice Vero Volley Milano): “Stiamo giocando davvero bene in questa fase che precede i Play Off Scudetto. Questo ci rende fiduciosi per gli appuntamenti che ci attendono. Voglio ringraziare i fans per averci accompagnato in questi mesi ed anche stasera nell’ultima partita casalinga della stagione regolare: il loro supporto è prezioso. Non vediamo l’ora che inizino i Play Off: l’obiettivo è mantenere questo livello di gioco in partita ed in allenamento, dove stiamo facendo davvero un ottimo lavoro”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Gaspari sceglie Orro in regia, Stysiak opposto, Candi e Rettke centrali, Larson e Begic bande e Parrocchiale libero. Parisi risponde con Malinov-Nwakalor, Graziani e Sylves al centro, Herbots e Van Gestel schiacciatrici e Panetoni libero. Punto a punto iniziale interrotto da una fiammata di Stysiak e dall’ace di Larson, 4-2. Stysiak, Begic e Rettke (muro su Nwakalor), sul prezioso turno dai nove metri di Candi, consolidano il vantaggio: l’errore in attacco di Herbots costringe Parisi al time-out sull’8-3 per le lombarde. Muro di Nwakalor su Begic a scuotere Firenze (8-5), ma la diagonale vincente di Begic riallontana le rosa, 10-5. Van Gestel spara sull’asta, Sylves fuori, Stysiak e Rettke mettono la palla a terra, il tutto condito dall’ottimo turno in battuta di Begic: Milano allunga 14-6 e Parisi chiama ancora la pausa. Larson e Stysiak spingono sull’acceleratore in attacco, Parrocchiale prende tutto in difesa e Candi e Rettke fanno la voce grossa a muro: 18-7 Milano e Parisi cambia diagonale (Guiducci per Malinov e Adelusi per Nwakalor). La musica non cambia: il muro di Candi su Adelusi ed il mani e fuori di Larson valgono il 20-7 Vero Volley. Adelusi interrompe il filotto delle padrone di casa solo per un attimo (20-8), perché Stysiak e l’errore centrale di Sylves coincidono con il 22-8 lombardo. Finale tutto della squadra di casa, che gestisce il vantaggio e chiude 25-11 il primo gioco.

SECONDO SET

Kosareva per Van Gestel unica novità rispetto ad inizio match. Punto a punto iniziale fino 5-5, con qualche errore da entrambe le parti e Graziani a rispondere centralmente a Candi. Sul 6-6, una grande difesa di Parrocchiale ben finalizzata da Larson, accende la Vero Volley, che con la pipe vincente di Begic vola sull’8-6. Due difese di Rettke, con la solita Larson a chiudere il punto, accompagnano Milano sul 10-7, ma Firenze pareggia e passa avanti, 12-11, grazie alla pipe vincente di Nwakalor e a due errori milanesi. Herbots passa in attacco, ma Candi le risponde prontamente aprendo una nuova fase di equilibrio (14-14). Break Firenze con Nwakalor e Graziani (15-15), poi Herbots che risponde a Stysiak (16-16), ma Begic e Larson a piazzare il più due Vero Volley, 18-16, e Parisi chiama la pausa. Kosareva riavvicina le toscane (19-18), poi arriva la pipe vincente di Stysiak che riporta Milano sul più due, 20-18. Herbots e Malinov pareggiano i conti e Gaspari chiama time-out sul 21-21. Candi e Stysiak spingono le lombarde sul 23-21 e Parisi chiama time-out. Dopo l’errore di Candi da nove metri (23-22), arrivano un assolo a testa di Stysiak e Begic, intervallati dal muro di Graziani sulla bosniaca, a regalare il set, 25-23, alla Vero Volley.

TERZO SET

Stesse dodici di inizio secondo set e subito break Vero Volley Milano con Larson e Stysiak, 4-1. Nwakalor avvicina le ospiti (4-3) e si viaggia con un punto a punto intenso fino al 6-6. Firenze mette la freccia e vola sul 9-6, con una scatenata Nwakalor ad andare a segno insieme ad Herbots e Kosareva. Le padrone di casa però non ci stanno, e con le giocate di Stysiak, Begic e Candi agganciano e sorpassano, 15-12. Milano difende i tentativi offensivi delle ospiti con qualità e tempismo, affidandosi al braccio pesante di Stysiak per mettere palla a terra e volare sul 17-13. Il Bisonte non molla e si riavvicina con Herbots e l’errore di Begic (18-17), ma la Vero Volley sprinta con Orro e Larson (attacco vincente e muro su Kosareva), 23-19. Reazione della squadra di Parisi con Nwakalor (23-21), ma Stysiak e Begic chiudono set, 25-22 e gara 3-0 per le rosa.