Volley A1 femminile, la Vero Volley Monza ospita Novara per un allenamento congiunto

Si chiude con un test match con la pari categoria Igor Gorgonzola Novara la quarta settimana di preparazione della Vero Volley femminile di Marco Gaspari. Domani, sabato 24 settembre, alle ore 15.15 (inizio riscaldamento, libero accesso al pubblico dalle 15.45), le rosa scenderanno in campo all'Arena di Monza con la formazione piemontese, avversario dell'ultima Semifinale Scudetto vinta dalle lombarde in tre gare. Dopo i due allenamenti congiunti con Albese e Picco Lecco, ecco quindi un'altra occasione per il gruppo rosa, formato al momento da Beatrice Parrocchiale, Beatrice Negretti, Sonia Candi, Anna Davyskiba, Edina Begic, Raphaela Folie, Letizia Camera e le giovani aggregate Letizia Badini e Ludovica Pagliuca, di testare la condizione in vista dell'inizio della Serie A1, fissata il 23 ottobre (prima giornata casalinga per la Vero Volley contro Pinerolo).

Intanto sono ufficiali i nomi delle atlete "rosa" convocate per il Mondiale femminile 2022 di Paesi Bassi e Polonia. Alessia Orro e Myriam Sylla con l'Italia, Pauline Martin con il Belgio, Magdalena Stysiak con la Polonia e Jovana Stevanovic con la Serbia. Non sono rientrate, dopo aver lavorato tutta l'estate con il gruppo USA, Dana Rettke e Jordan Thompson, prossimamente in arrivo in Italia.

LE DICHIARAZIONI - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley): "In questo periodo è importante prima di tutto giocare. Le situazioni di campo ci servono, visto che a roster limitato diventa difficile trovare ritmo gara in allenamento. Affrontare queste squadre ci darà inoltre una idea di dove andare a lavorare in maniera analitica e sintetica negli ultimi blocchi di preparazione. Anche Novara, come noi, ha diverse atlete impegnate al Mondiale, quindi di sicuro ci sarà spazio per alcune giovani. Quello che sarà importante capire, lato nostro, è come andare ad incrementare i fondamentali nel corso delle prossime settimane".