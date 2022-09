Volley A1 femminile, la Vero Volley Monza aumenta i giri nel secondo test match stagionale contro Lecco

Anche il secondo test match stagionale va in archivio per la Vero Volley Monza. All'Arena di Monza, il gruppo rosa, sempre senza le nazionali Orro, Sylla, Martin, Rettke, Thompson, Stysiak e Stevanovic, ha infatti testato nuovamente la condizione fisica, alla fine della terza settimana di preparazione, con la formazione lombarda di Serie A2 della Pallavolo Picco Lecco.



Due i set vinti per parte, con le ospiti brave a portarsi a casa il primo ed il quarto parziale, mentre le monzesi hanno fatto loro il secondo ed il terzo set: questo l'esito dell'allenamento congiunto.



La formazione di Gaspari, che ha dovuto schierare il secondo libero Negretti come attaccante per mancanza di atlete ed ha fatto girare le presenti, comprese le giovani aggregate, manda in archivio anche il terzo blocco di allenamento, mentre domani le monzesi osserveranno una domenica di riposo.





LE DICHIARAZIONISonia Candi (centrale Vero Volley Monza): "Sappiamo che al momento la situazione è questa: siamo in poche, ma stiamo lavorando al meglio, soprattutto con tanto lavoro tecnico. Ci stiamo preparando al massimo, per poi inserire tutte le ragazze della rosa man mano che arriveranno. Soprattutto dal punto di vista fisico stiamo "spingendo", cosa che pagherà più avanti, in una stagione lunga e ricca di impegni. Queste amichevoli ci servono per giocare e mettere benzina nelle gambe".