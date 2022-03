CEV Champions League: Vero Volley Monza attesa da Conegliano per un posto in Finale

E' nuovamente tempo di Europa per la Vero Volley Monza che, poco più di una settimana dopo la sconfitta casalinga per 3-0 nel match di andata, ci riprova contro l'A. Carraro Imoco Conegliano. Domani, giovedì 17 marzo, alle ore 20.30 (diretta Eurosport 2, Discovery + e Rai Sport+HD), le rosablù saranno di scena al Palaverde di Villorba (TV) per il decisivo confronto di ritorno dei Quarti di Finale della CEV Champions League 2022. Per centrare il prestigioso pass per la Finale della competizione, complice l'eliminazione delle squadre russe che rende quindi quella tra le due italiane una sfida per l'ultimo atto della manifestazione, le monzesi devono vincere 3-0 o 3-1 e giocarsi tutto al decisivo golden-set a 15.

Lo stop arrivato al tie-break a Firenze, domenica pomeriggio in campionato, stimola Monza a tirare fuori grinta e determinazione per provare ad acciuffare la terza finale europea della sua storia, la prima in CEV Champions League. Un'occasione ghiotta da non lasciarsi scappare per le ragazze di Gaspari, autrici di un cammino di qualità all'esordio nella massima competizione continentale per club fatto di quattro vittorie e sole due sconfitte nel girone, condite da performance di alto livello in attacco, servizio e correlazione muro-difesa. Per battere la corazzata Conegliano, già sconfitta in Veneto per 3-1 in campionato lo scorso 6 febbraio del resto, sarà necessario mettere in campo una prova perfetta in tutti i fondamentali, necessaria per limitare le offensive di Egonu (straripante nella sfida di andata con 27 punti in tre set) e le giocate laterali di Plummer e centrali di De Kruijf, ben imbeccate dall'MVP Wolosz, a risultare determinanti. Monza potrà fare affidamento sulle accelerazioni di Stysiak (top scorer in campionato) e Van Hecke (bomber di coppa), sull'esperienza di Larson e Gennari e la freschezza di Davyskiba e Lazovic in banda, i muri di Danesi, Rettke e Candi (tra le più positive nel weekend contro le fiorentine), le difese di Parrocchiale e l'estro di Orro, le cui ottime performance personali sono spesso coincise con una grande prova di squadra.

ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI



ROSTER COMPLETO – A. CARRARO IMOCO CONEGLIANO

Palleggiatrici WOLOSZ, GENNARI

Centrali DE KRUIJF, FAHR, FOLIE, VUCHKOVA

Schiacciatrici PLUMMER, COURTNEY, EGONU, SYLLA, OMORUYI, FROSINI

Liberi DE GENNARO, CARAVELLO

Allenatore SANTARELLI



PRECEDENTI

19, 2 vittorie Monza e 17 vittorie Conegliano

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza - A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (9 marzo 2022, Arena di Monza, Quarti di Finale andata CEV Champions League)

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO AL PALAVERDE: Prosecco Doc Imoco Conegliano - Vero Volley Monza 1-3 (6 febbraio 2022, Pala Verde di Treviso, 5a giornata ritorno vivo Serie A1 femminile)

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Anna Danesi, a Conegliano dal 2016 al 2019

Gaia Moretto, a Conegliano nella stagione 18/19

PER CONEGLIANO

Kathryn Plummer, a Monza nel 2019-2020

CURIOSITA’

E' il secondo confronto tra Monza e Conegliano in CEV Champions League, con le monzesi al primo confronto europeo contro una squadra italiana.

La Vero Volley Monza, già vincitrice in Europa della CEV Challenge Cup 2019 e della CEV Cup 2021, insegue la Finale al debutto nella competizione (cosa successa solo a Casalmaggiore, vincitrice poi del titolo grazie al successo sul VakifBank Istanbul nel 2015-2016).

Per la sesta volta nelle ultime sette edizioni della CEV Champions League (senza considerare quella 19-20, cancellata per Covid) a contendersi il più importante titolo europeo per Club in Finale ci sarà una squadra italiana (Busto Arsizio 14/15, Casalmaggiore 15/16, Conegliano 16/17, Novara 18/19, Conegliano 20/21).

Conegliano ha vinto 9 dei 13 incontri giocati contro le italiane in Champions League.

LE DICHIARAZIONI PRE GARA

VIDEO - Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Ci troviamo di fronte ad un risultato molto complicato, perché all'andata abbiamo perso 3-0 e quindi per raggiungere questo meraviglioso traguardo che è la finale dobbiamo vincere da tre punti per giocarci il golden-set. Non dobbiamo però ragionare in questo modo, bensì pensare un set alla volta cercando di riproporre la gara dell'andata con qualcosa in più al servizio e in contrattacco. I numeri tra noi e loro nel primo confronto non sono stati molto distanti, ma la qualità del loro contrattacco e la loro fisicità in alcuni frangenti ci hanno creato parecchi problemi. Come si riparte? Come facciamo sempre dopo una sconfitta o una vittoria: motivati e concentrati. L'aver vinto a Conegliano in campionato non significa nulla. Dobbiamo pensare a far correre Wolosz, mettere intensità in difesa e dare il massimo. Dopo la sconfitta di Firenze è un bene tornare a giocare subito, è una occasione per ripartire. Pensiamo però set per set".

VIDEO - Alessia Gennari (Vero Volley Monza): "Sarà una gara difficilissima. E' la nostra ultima chance per continuare il percorso in Champions League. All'andata hanno fatto una gara perfetta, cosa che cercheranno di fare anche giovedì. Noi invece dobbiamo essere più aggressive in battuta e concrete in difesa. Dovremo osare di più con coraggio e la consapevolezza che è l'ultima possibilità che abbiamo per raggiungere la finale".



TUTTE LE INFO DELLA CEV CHAMPIONS LEAGUE 2022

CEV CHAMPIONS LEAGUE 2022 | VERO VOLLEY MONZA

4th ROUND (tutte le gare in diretta Discovery +)

POOL B

Mercoledì 24 novembre, ore 19.00 (ore 17.00 italiane)

VakifBank Istanbul (TUR) - VERO VOLLEY MONZA 3-1

Mercoledì 8 dicembre, ore 19.30

VERO VOLLEY MONZA - ASPTT Mulhouse (FRA) 3-0

Martedì 21 dicembre, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - LP Salo (FIN)

Mercoledì 19 gennaio 2022, ore 19.30

ASPTT Mulhouse (FRA) - VERO VOLLEY MONZA 0-3

Giovedì 3 febbraio 2022, ore 19.00

VERO VOLLEY MONZA - VakifBank Istanbul (TUR) 1-3

Martedì 15 febbraio 2022, ore 18.00

LP Salo - VERO VOLLEY MONZA 0-3

QUARTER FINALS

Home match

Mercoledì 9 marzo 2022, ore 20.30

VERO VOLLEY MONZA - A. Carraro Imoco Conegliano 0-3

Away match

Giovedì 17 marzo 2022, ore 20.30

A. Carraro Imoco Conegliano - VERO VOLLEY MONZA

CRITERI CLASSIFICA POOL CEV CHAMPIONS LEAGUE

1 - Partite vinte

2 - Punti (3-0 o 3-1: 3 punti, 3-2: 1 punto, 2-3: 1 punto, 1-3 o 0-3: 0 punti)

3 - Quoziente set

4 - Quoziente punti

5 - Scontri diretti

REGOLAMENTO CEV CHAMPIONS LEAGUE

Per ogni girone, che sono in totale cinque, passano ai quarti di finale le prime di ogni pool e le tre migliori seconde. Le gare, con confronti di andata e ritorno, andranno in scena da novembre 2021 a febbraio 2022. La Fase Finale da marzo a maggio. Le Super Finals sono invece fissate (sede da definirsi) il 21 e 22 maggio 2022.