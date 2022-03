Vero Volley Monza in trasferta in Toscana per incontrare Il Bisonte Firenze

La Vero Volley Monza è pronta per la trasferta di Firenze, sede del match dopodomani, domenica 13 marzo, alle ore 17.00 (volleyballworld.tv), contro le padrone di casa de Il Bisonte, valido per la decima giornata di ritorno della stagione regolare della vivo Serie A1 femminile 21-22. Per le monzesi, all'esordio sul nuovo campo delle toscane, Palazzo Wanny, l'obiettivo di tornare a vincere dopo lo stop rimediato in casa contro Conegliano, mercoledì sera, nell'andata dei Quarti di Finale della CEV Champions League.

Danesi e compagne cercano continuità, dopo un cammino recente condito da qualche alto e basso di troppo. Nelle ultime dieci partite tra Italia ed Europa, la Vero Volley ha perso quattro volte, di cui due in campionato, contro Novara 3-0 e Casalmaggiore 3-2, e due nella massima competizione europea, contro il VakifBank Istanbul 3-1 e Conegliano, appunto, 3-0. Fiducia, lucidità, coraggio e determinazione: ecco le qualità che la prima squadra rosa del Vero Volley vuole fare sue in questo rush finale di stagione, provando a blindare la migliore posizione nella graduatoria in campionato, che la vede ancora in testa seppur le inseguitrici Novara e Conegliano abbiano delle gare da recuperare, e proseguire l'avventura in coppa. Per farlo le rosablù dovranno ripartire col piede giusto a partire dalla gara contro Firenze, già superata all'andata 3-0 con una bella performance corale e una ispirata Orro a fare la differenza.

Il Bisonte Firenze, reduce dalla sconfitta al tie-break nel recupero di questo mercoledì in casa del Volley Bergamo 1991, sarà invece motivato a dare una sterzata al momento altalentante dell'ultimo periodo, che ha fruttato alla squadra di Bellano sole quattro vittorie, l'ultima in casa per 3-1 contro Chieri, nelle ultime dieci uscite.



ROSTER COMPLETO - VERO VOLLEY MONZA

Palleggiatrici ORRO, BOLDINI

Centrali DANESI, ZAKCHAIOU, CANDI, MORETTO, RETTKE

Schiacciatrici LAZOVIC, STYSIAK, GENNARI, VAN HECKE, DAVYSKIBA, LARSON

Liberi PARROCCHIALE, NEGRETTI

Allenatore GASPARI

ROSTER COMPLETO - IL BISONTE FIRENZE

Palleggiatrici CAMBI, BONCIANI

Centrali SYLVES, BELIEN, GRAZIANI, DIAGNE

Schiacciatrici VAN GESTEL, KNOLLEMA, ENWEONWU, NWAKALOR, LAPINI

Liberi PANETONI, GOLFIERI

Allenatore BELLANO

PRECEDENTI

15, di cui 10 in Serie A1 e 5 in Serie A2, con 9 vittorie di Monza e 6 di Firenze

L'ULTIMA GARA GIOCATA CONTRO: Vero Volley Monza - Il Bisonte Firenze 3-0 (10a giornata di andata vivo Serie A1 femminile 2021-2022) - 5 dicembre 2021 - Arena di Monza

LE EX DELLA GARA

PER MONZA

Beatrice Parrocchiale, a Firenze dal 2014 al 2019

Sonia Candi, a Firenze nel 2018-2019

PER FIRENZE

Nessuna

LE DICHIARAZIONI PRE PARTITA - VIDEO

Marco Gaspari (allenatore Vero Volley Monza): "Quella contro Firenze è una gara importante per il campionato. Noi dobbiamo continuare a fare punti per blindare la migliore posizione possibile in classifica, per la griglia Play Off, per la qualificazione alle coppe europee e per il morale. Firenze è una squadra ostica, mix di gioventù ed esperienza. Sarà fondamentale essere equilibrati, portarli all'errore se ce lo consentono, e continuare sul nostro gioco perché il campionato è ancora lungo. La sconfitta contro Conegliano? Se gioca al massimo del suo livello l'Imoco è ostica. Tutta la squadra ha commesso pochi errori, tenendo altissimo il livello del gioco. Noi invece abbiamo commesso delle piccole ingenuità nel primo e nel secondo set che contro una Conegliano così poi paghi. Se vuoi stare a quel livello devi giocare una gara perfetta dal primo all'ultimo punto".

VIVO SERIE A1 FEMMINILE 2021-2022

10a giornata di ritorno

Sabato 12 marzo ore 20:30 (Rai Sport + HD e VBTV)

Savino Del Bene Scandicci - Acqua & Sapone Roma Volley Club

Domenica 13 marzo ore 17:00 (VBTV)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Igor Gorgonzola Novara

Unet E-Work Busto Arsizio - Delta Despar Trentino

Bosca S.Bernardo Cuneo - Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore

Il Bisonte Firenze - VERO VOLLEY MONZA

Domenica 13 marzo ore 19:30 (Sky Sport Arena e VBTV)

Reale Mutua Fenera Chieri - Volley Bergamo 1991

LA CLASSIFICA

Vero Volley Monza 53 (17-5); Igor Gorgonzola Novara 52 (18-2); Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano 51 (18-3); Savino Del Bene Scandicci 47 (17-5); Unet E-Work Busto Arsizio 44 (14-8); Reale Mutua Fenera Chieri 33 (11-10); Il Bisonte Firenze 30 (10-11); Bosca S.Bernardo Cuneo 29 (10-12); Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 19 (6-15); Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore 19 (6-15); Volley Bergamo 1991 18 (6-15); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 17 (5-14); Acqua & Sapone Roma Volley Club 16 (6-15); Delta Despar Trentino 16 (4-18).

*Punti (Vinte-Perse)