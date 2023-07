Superlega, calendari: Monza debutta a casa della Lube

Si è ufficialmente aperto il sipario sulla decima stagione consecutiva della Vero Volley Monza nell’Olimpo del volley nazionale: la SuperLega Credem Banca. La caccia al tricolore 2024 della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley, allenata per la quarta stagione consecutiva dal tecnico Massimo Eccheli, partirà domenica 22 ottobre, sul campo dei vice campioni d’Italia della Cucine Lube Civitanova, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, per la prima giornata di andata.

I monzesi, vincitori la passata stagione della Finale dei Play Off 5° posto contro Perugia, fondamentale per staccare il terzo pass della loro storia in una coppa europea, precisamente per la CEV Challenge Cup, esordiranno davanti al pubblico amico dell’Arena di Monza, domenica 29 ottobre, proprio contro gli umbri, per la seconda giornata.

Dopo il terzo turno esterno contro la Valsa Group Modena, il quarto vedrà i rossoblù impegnati tra le mura di casa contro la Gioiella Prisma Taranto. Alla quinta giornataper Monza ci sarà l’ostacolo Rana Verona in Veneto, mentre alla sesta Beretta e compagni se la vedranno contro i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino alla BLM Group Arena di Trento. Dopo due giornate casalinghe, con la settima contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza e l’ottava, per il derby, contro i cugini dell’Allianz Milano, alla nona i lombardi voleranno in Sicilia, precisamente a Catania, per sfidare la Farmitalia. Il match dell’Arena di Monza contro Padova per il decimo turno e la trasferta nel Lazio contro Cisterna, schedulata il 26 dicembre, per l’undicesima, chiudono il girone di andata del calendario 2023/2024 dei brianzoli.