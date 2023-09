Superlega, chiusa la terza settimana di lavoro per Monza

Tanta tecnica e lavoro con i pesi per la Vero Volley Monza in questa terza settimana di preparazione alla stagione 2023/24 conclusa ieri, venerdì 8 settembre. Per la compagine maschile del Consorzio, attiva dal 23 agosto all’Arena di Monza, è stato un blocco di lavoro particolarmente intenso dopo il lungo stop estivo.

Cinque giorni di fila ad alti ritmi, con due doppie sedute e due mezze giornate di tecnica e pesi, ai quali seguirà nella giornata di domani il lavoro in piscina presso il centro “Infinity Sport” di Gorgonzola. Domenica, infine, sarà la volta del meritato riposo.

Il ridotto gruppo rossoblù è al momento composto da Thomas Beretta, Petar Visic, Gabriele Di Martino, Ibrahim Lawani, Francesco Comparoni, Marco Gaggini e Flavio Morazzini, oltre a tre atleti dell’Under 19 Gabriele Mariani, Gabriele Pertoldi e Umberto Caporossi. In attesa del rientro di Gianluca Galassi, Fernando Kreling, Eric Loeppky, Stephen Maar, Luka Marttila, Arthur Szwarc e Ran Takahashi.