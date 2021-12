Vero Volley Monza, gli aggiornamenti sulle infortunate

Non è stato un periodo granchè fortunato per le ragazze della Vero Volley Monza. Diverse giocatrici nelle ultime settimane sono rimaste vittima di alcuni infortuni e sono stati dati importanti aggiornamenti su di essi.

Le notizie migliori provengono da Alessia Orro e Katarina Lazovic, che sono sulla via del recupero. "La palleggiatrice rosablù - recita la nota societaria - uscita per una lieve distorsione alla caviglia sinistra all'inizio del tie-break contro Cuneo di domenica 28 novembre, e la schiacciatrice serba di Monza, costretta a saltare la sfida contro la formazione piemontese dopo aver avuto un risentimento al ginocchio destro durante l'allenamento dello scorso venerdì, dopo aver sostenuto degli esami strumentali presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza, con il Dott. Pungitore, potranno tornare a disposizione del tecnico Marco Gaspari tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima".

Diverso il discorso per le altre due atlete rimaste coinvolte in problemi fisici, vale a dire Alessia Gennari e Brankica Mihajlovic. "La schiacciatrice italiana, ferma per un risentimento al ginocchio destro, sta continuando a svolgere un lavoro differenziato tra piscina e sala pesi. Si valuteranno nei prossimi giorni i tempi del rientro. La banda serba, invece, verrà sottoposta ad una visita di controllo alla schiena nel fine settimana per stimare il giorno di ritorno agli allenamenti".