Vero Volley Monza, le parole dei protagonisti di gara 1

Una Vero Volley Monza davvero superba inizia veramente a far paura alle campionesse d'Italia della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Il successo delle rosablù al PalaVerde, arrivato dopo una battaglia durata oltre due ore, rischia seriamente di modificare la geografia della pallavolo femminile italiana, ma è opportuno non fare troppi passi avanti: martedì l'Arena ospiterà gara 2 e lem ragazze di Marco Gaspari saranno attese ad un'importante conferma.

Ma facciamo un passo indietro e raccogliamo le impressioni dei principali protagonisti di una serata a dir poco straordinaria.

La centrale Sonia Candi commenta così: "Oggi abbiamo dimostrato cosa vuol dire saper lottare. Nei momenti difficili non abbiamo spento la luce, resettando e ripartendo. E’ stata una grande prova di squadra, cosa che ci ha contraddistinto durante la stagione: oggi è arrivato tutto insieme e ci ha permesso di vincere questa gara incredibile. Giocare in casa, davanti al pienone, è incredibile. Il pubblico ci ha dato una grande mano contro Novara e speriamo che ce la dia anche in questa Gara 2. La Serie è ancora molto lunga ma noi vogliamo continuare così".

Soddisfatta anche il pari ruolo Anna Danesi: "Sapevamo che sarebbe stata difficile, visto che loro hanno anche riposato una settimana a differenza nostra. Fisicamente iniziamo a subire le tante gare giocate e stasera la squadra ci ha messo tanto. Quando hanno iniziato a sbagliare ci siamo gasate, perché essere solo al tie-break 10-6 non è semplice da recuperare. Se sbagliassero come stasera martedì ci farebbero un bel favore. Dobbiamo replicare la prova al servizio, migliorandola anche, per allontanare Wolosz da rete. Non vediamo l’ora di giocare Gara 2 davanti al nostro fantastico pubblico".