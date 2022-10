Volley A1 femminile, la Vero Volley in partenza per il Trofeo Città di Conegliano

Altro appuntamento pre campionato di grande utilità per la Vero Volley di Marco Gaspari, che domani, venerdì 14 ottobre, alle ore 16.00, alla Zoppas Arena di Conegliano, sfiderà la pari categoria Volley Bergamo 1991 nella Semifinale del Trofeo Città di Conegliano, quadrangolare che vede tra le partecipanti le padrone di casa dell'Imoco Volley e le francesi del Paris Saint Cloud. Ad una settimana dall'inizio del campionato di Serie A1, fissato sabato 22 ottobre, alle ore 20.45, all'Arena di Monza, contro Pinerolo, le rosa testano dunque la loro condizione.

Abbracciate l'americana Dana Rettke e Jordan Thompson da qualche giorno, la seconda ancora in fase di recupero dallo stop che l'ha costretta a non partire per il Campionato del Mondo, Marco Gaspari ed il suo staff potranno contare sulla belga Pauline Martin, arrivata ieri in Italia e al lavoro da oggi con il gruppo. Intanto prosegue l'avventura di tre atlete del Consorzio Vero Volley alla rassegna iridata: Alessia Orro e Myriam Sylla saranno in campo stasera con l'Italia, alle ore 20.00, per la Semifinale contro il Brasile. Ad attendere la vincente ci sarà la Serbia dell'altra atleta rosa, Jovana Stevanovic, capace di imporsi sulla Polonia di Magdalena Stysiak. Il gruppo presente a Conegliano sarà quindi composto da Parrocchiale, Negretti, Candi, Folie, Rettke, Davyskiba, Camera, Begic, Thompson, Martin e le giovani Pagliuca, Badini, Diana.



LE DICHIARAZIONI PRE TORNEO - VIDEO

Luca Bucaioni (vice allenatore Vero Volley): "E' stato un periodo molto intenso, dal punto di vista fisico e tecnico. In queste due settimane abbiamo avuto degli innesti importanti, reduci dal Mondiale, e la cosa fondamentale questo weekend sarà trovare il ritmo gara, cosa che ci manca di più. Puntiamo ad agganciarci bene alle ultime ragazze che arriveranno dalla rassegna iridata".

Simone Bendandi (assistente allenatore Vero Volley): "Come in tutte le amichevoli giocate finora il pensiero deve essere su di noi e quello che succede nel nostro campo. Sarà bello confrontarsi con squadre del nostro livello, ma ora siamo in un momento di costruzione e l'obiettivo è mettere le nostre energie su quello che in campo riusciamo ad esprimere. Puntiamo a consolidare le idee che le ragazze sanno di dover rispettare".



IL PROGRAMMA DEL TORNEO

Quadrangolare Città di Conegliano

SEMIFINALI

Venerdì 14 ottobre, ore 18.00

Vero Volley - Volley Bergamo

Ore 21.00

Prosecco DOC Imoco Conegliano - Paris Saint Cloud

FINALI

Ore 16.00

3°/4° posto

A seguire

1°/2° posto