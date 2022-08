Serie A1 femminile, inizia la stagione 22-23 della Vero Volley Monza

Vacanze finite anche per la Vero Volley Monza femminile. La squadra di Marco Gaspari si è infatti radunata quest’oggi per iniziare il lavoro di preparazione alla stagione sportiva 2022-2023, la settima consecutiva in Serie A1 femminile, la seconda di fila in CEV Champions League.



Entusiasmo e grande voglia di ritrovarsi per la ripresa dell’attività, che verrà svolta da subito all’Arena di Monza; Beatrice Parrocchiale, Beatrice Negretti, Sonia Candi, Anna Davyskiba, Edina Begic, Raphaela Folie, Letizia Camera e le giovani aggregate Letizia Badini e Ludovica Pagliuca, hanno svolto tra mattina e pomeriggio i test fisici insieme al preparatore atletico Silvio Colnago, ai fisioterapisti Edoardo Chimenti, all’assistente fisioterapista Roberta Placì e all’osteopata Laura Biraschi. Nei prossimi giorni, per le “rosa”, sono previste sedute di beach volley e piscina al Seven Infinity di Gorgonzola, alternate ai pesi e ai primi allenamenti tecnici sul campo. In attesa di abbracciare le atlete al momento impegnate con le rispettive nazionali, dalla palleggiatrice Alessia Orro, alle centrali Dana Rettke e Jovana Stevanovic, passando per le schiacciatrici Myriam Sylla, Magdalena Stysiak, Jordan Thompson e Pauline Martin, il tecnico Marco Gaspari potrà iniziare a lavorare con un gruppo ristretto, ma molto motivato da subito a spingere sull’acceleratore.



Per farsi trovare pronte al primo appuntamento ufficiale di campionato, fissato domenica 23 ottobre, tra le mura amiche, contro la Wash4Green Pinerolo, le monzesi svolgeranno sette blocchi di preparazione, i cui primi due saranno incentrati sull'allenamento tra campo, sabbia, pesi e piscina.



VIDEO – IL ROSTER ED I NUMERI DI MAGLIA DELLA VERO VOLLEY MONZA 22-23

Palleggiatrici: Alessia Orro (8), Letizia Camera (9)

Centrali: Raphaela Folie (7), Jovana Stevanovic (15), Sonia Candi (28), Dana Rettke (14)

Opposte: Jordan Thompson (12), Pauline Martin (2)

Schiacciatrici: Myriam Sylla (17), Magdalena Stysiak (3), Anna Davyskiba (18), Edina Begic (11)

Liberi: Beatrice Parrocchiale (10), Beatrice Negretti (16)

STAFF VERO VOLLEY MONZA 2022/2023

1° ALLENATORE

Marco Gaspari

2° ALLENATORE

Luca Bucaioni

ASSISTENTE ALLENATORI

Simone Bendandi

SCOUTMAN

Danilo Contrario

MEDICO

Carlo Maria Pozzi

FISIOTERAPISTA

Edoardo Chimenti

ASSISTENTE FISIOTERAPIA

Roberta Placì

OSTEOPATA

Laura Biraschi

PREPARATORE ATLETICO

Silvio Colnago

PSICOLOGA

Barbara Rossi

NUTRIZIONISTA

Nicolò Scaglione

TEAM MANAGER

Cesare Capetti

DIRETTORE SPORTIVO

Claudio Bonati