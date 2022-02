Vero Volley Monza stoppata al tie-break: solo un punto contro Casalmaggiore

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore - Vero Volley Monza 3-2 (27-25, 26-24, 18-25, 22-25, 15-12)

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore: Bechis 4, Shcherban 15, White 10, Rahimova 30, Szucs 7, Guidi 8; Carocci (L). Ferrara (L), Mangani 4, Malual 2, Di Maulo. Ne. Braga, Zambelli. All. Volpini

Vero Volley Monza: Davyskiba 19, Danesi 14, Stysiak 22, Gennari 22, Rettke 1, Orro; Parrocchiale (L). Lazovic 4, Boldini, Van Hecke. Ne. Zakchaiou, Moretto, Negretti (L). All. Gaspari

Arbitri: Carcione Vincenzo, Piperata Gianfranco

Durata set: 35’, 35’, 27’, 26’, 20’. Tot. 2h38’

NOTE

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore: battute vincenti 6, battute sbagliate 4, muri 9, errori 18, attacco 37%

Vero Volley Monza: battute vincenti 6, battute sbagliate 10, muri 8, errori 28, attacco 45%

Spettatori: 1194

Impianto: Pala Radi di Cremona

MVP: Polina Rahimova (VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore)

CREMONA, 26 FEBBRAIO 2022 – Si interrompe al Pala Radi di Cremona la striscia di tre vittorie consecutive nella vivo Serie A1 femminile della Vero Volley Monza, che nell’anticipo dell’ottava giornata di ritorno della stagione regolare torna ad assaporare l’amaro sapore della sconfitta complice il 3-2 subito dalle padrone di casa della VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Dopo tre successi per 3-0 consecutivi, quattro se si considera anche quello contro Salo in CEV Champions League, le monzesi vanno subito sotto 2-0 nel conteggio dei set. Con una partenza determinata nel primo gioco e una rimonta da applausi nel secondo, Casalmaggiore spaventa Monza, incapace di chiudere il secondo parziale dopo essere stata avanti 24-20. Le rosablù però rinsaviscono nel terzo, affidandosi alle accelerazioni di Stysiak, Gennari, Danesi, Davyskiba e Candi, entrata per una opaca Rettke, per raddrizzare una sfida complessa. Le padrone di casa continuano ad interpretare bene il match, battendo forte con Guidi, Rahimova e White, ma le ragazze del Consorzio Vero Volley sono lucide in difesa e chirurgiche in fase offensiva. Ristabilita la parità, 2-2, il tie-break si apre sulla falsariga dei primi due parziali, con Casalmaggiore devastante con la bomber Rahimova (MVP del confronto) a trascinare le sue alla conquista del set e della gara. La VBC Trasporti Pesanti torna a battere la Vero Volley dopo cinque stagioni di digiuno (stagione 16-17, vittoria sia all’andata che al ritorno). Monza riflette invece sugli errori in vista della sfida casalinga contro Cuneo di sabato prossimo.

LE DICHIARAZIONI POST PARTITA

Beatrice Parrocchiale (Vero Volley Monza): "E’ stata una gara molto tirata, che sicuramente non abbiamo giocato come sappiamo. C’è del rammarico perché per noi erano punti molto importanti. Dobbiamo fare in modo che ci serva da lezione. Più merito loro o demerito nostro? Loro l’hanno preparata molto bene ma noi non abbiamo spinto come dovevamo”.

Polina Rahimova (VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore): "La mia squadra ha fatto una gara spettacolare. Sono grata ai tifosi e alla squadra per avermi sostenuta in questo momento difficile, con la guerra nel mio paese. Sono state due ore in cui non ho pensato a quello che sta accadendo e ho cercato di dare al meglio. Grazie al dottor Castelli che mi ha curata. Sono tornata e sono felice di aver recuperato dopo un brutto infortunio. Stiamo migliorando ogni giorno, ogni settimana per puntare alla salvezza. Vogliamo farlo per i nostri tifosi, per il club ed il presidente”.

LA CRONACA IN BREVE

PRIMO SET

Volpini sceglie Bechis in regia, Rahimova opposto, White e Guidi al centro, Shcherban e Szucs schiacciatrici e Carocci libero. Gaspari risponde con Orro-Stysiak, Danesi e Rettke al centro, Gennari e Davyskiba bande e Parrocchiale libero. Break Casalmaggiore con Rahimova, 3-1, Gennari e Rettke firmano il sorpasso Monza, ma le padrone di casa con Guidi, Rahimova, Shcherban e l’errore di Rettke allungano 9-5 e Gaspari chiama time-out. Alla ripresa del gioco ancora due punti delle casalasche, 11-6, poi timida reazione della Vero Volley con il muro di Danesi su Shcherban e l’attacco vincente di Gennari, 13-10. Ancora una scatenata Shcherban a spingere bene, insieme a White, per il 15-11 VBC Trasporti Pesanti, poi tentativo di rientro rosablù con Stysiak, Gennari e Davyskiba e Volpini chiama la pausa sul 19-15 per le sue. Al ritorno in campo Monza risale con pazienza, facendosi trascinare da Candi, entrata per Rettke, Davyskiba, Gennari e Danesi (muro su Shcherban), 22-20, ma White mantiene a più tre le sue, 23-20. Le brianzole ci credono e acciuffano la parità con i lampi di Gennari e Stysiak (ace), 25-25, ma Casalmaggiore è lesta nell’aggiudicarsi il set con un break guidato da Szucs e Shcherban, 27-25.

SECONDO SET

Candi confermata per Rettke unica novità rispetto ad inizio gara. Le monzesi partono fortissimo con Gennari, Candi e Stysiak (anche un ace) per il 5-1. Dopo il time-out Volpini arriva una reazione delle padrone di casa, con il turno in battuta di Rahimova ad agevolare i punti di Bechis e Szuck per il sorpasso, 7-6. Fase di punto a punto (9-9), poi Danesi e Stysiak centrano il più due Monza, 13-11, Casalmaggiore accorcia con White (ace), 14-14, aprendo una nuova fase di punto a punto fino al 17-17. Nel momento in cui sembra l’equilibrio faccia da padrone, Monza firma il break con una super Stysiak, 19-17 e Volpini chiama time-out. Candi, Gennari, e Stysiak accompagnano le ospiti sul 24-20, poi succede l’imprevedibile, con Casalmaggiore che rosicchia punti a Monza con un parziale di 6-0 e va a vincere il gioco, trainata dal turno in battuta di Rahimova (anche un ace), 26-24.

TERZO SET

Nessuna variazione rispetto al gioco precedente. Punto a punto fino al 3-3, Stysiak, Gennari e Danesi piazzano però l’allungo Monza, 8-4 e Volpini chiama time-out. Ancora break monzese con Davyskiba e Stysiak, 11-5 e Volpini chiama ancora a raccolta le sue. Malual, entrata per Rahimova prova a scuotere Casalmaggiore, 13-7, ma le brianzole sono determinate e precise con Davyskiba e Candi a firmare l’allungo, 15-7. Il servizio di White (due ace) mette in difficoltà la seconda linea monzese, 17-11, ma Stysiak, Davyskiba e Gennari accompagnano la Vero Volley sul 21-14. Due punti di fila di Casalmaggiore sembrano spegnere le monzesi (23-17), poi però una scatenata Stysiak chiude il gioco, 25-18 per le sue.

QUARTO SET

Break Vero Volley Monza con Gennari, 4-2, Rahimova accorcia subito le distanze con un diagonale vincente, 4-3. Davyskiba e Candi (due ace), spingono le rosablù sul 7-3 e Volpini chiama time-out. Il turno in battuta di Davyskiba, a segno anche in attacco, accompagna le monzesi sul 10-5, lucide e determinate nell’allungare 16-9 con i muri di Candi e glj attacchi vincenti di Stysiak, 17-10. Shcherban tenta di dare una scossa alle padrone di casa, brave ad accorciare ulteriormente con l’ace di Guidi e la slash di White sul turno in battuta di Guidi, 18-12, e Lazovic prende il posto di Davyskiba. Con generosità la VBC Trasporti Pesanti si rifà sotto, con il muro di Rahimova su Stysiak, 20-16 e Gaspari chiama la pausa. Dopo la giocata di Lazovic, arriva, sul turno in battuta di Mangani, un break di Casalmaggiore, 23-20. Il mani e fuori di Lazovic porta le sue sul 24-20, Orro sbaglia dai nove metri, Guidi agevola con una buona battuta la slashdi Shcherban e Gaspari chiama time-out sul 24-22. Lazovic chiude il gioco, 25-22 per Monza.

TIE-BREAK

In campo gli stessi sestetti di inizio quarto set. Rahimova spinge Casalmaggiore, 3-1, ma Stysiak e Gennari firmano la parità, 3-3. Break monzese con l’ottimo turno in battuta di Gennari (anche un ace per lei) e Volpini chiama time-out sul 6-4. Filotto di tre punti della VBC Trasporti Pesanti con due assoli di Rahimova ed il mani e fuori di Shcherban, 8-7 e Gaspari chiama time-out. Una devastante Rahimova traina Casalmaggiore prima sull’11-9, poi sul 14-11 e Gaspari chiama time-out. Un errore per parte in battuta regala il set. 15-12 e la gara, 3-2, alle padrone di casa.

CLASSIFICA A QUESTO LINK