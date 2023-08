Vero Volley Monza, spettacolo Takahashi: campione d'Asia e miglior schiacciatore

Il Giappone ha vinto a Urmia (Iran) il campionato asiatico che gli mancava nel palmares dal 2017. Dopo aver chiuso il girone iniziale superando 3-0 la Thailandia e l’Uzbekistan, si è imposto 3-0 sul Bahrein ai quarti e 3-1 al Qatar in semifinale e 3-0 ai padroni di casa dell’Iran in finale.

Ran Takahashi è stato premiato come miglior schiacciatore del torneo, nella prima gara ha chiuso con 5 punti e non è sceso in campo nella seconda. È stato il maggior marcatore sia contro il Bahrain con 12 punti (81.8% in attacco e 3 ace), 28.6% di ricezione eccellente, che con il Qatar con 19 punti (75% in attacco e 1 muro), 52.2% in ricezione; nella finale ha messo a segno 10 punti (2 ace) con il 44,4% in attacco.