Superlega, per Monza è finalmente vittoria: battuta la Lube

Vittoria, la prima della stagione e contro la squadra attuale campione d'Italia in carica. E' una quarta giornata di Superlega dolcissima per il Vero Volley Monza: fra le mura di casa arriva la vittoria per 3-0 contro la Lube Civitanova. Dei tre set il terzo è stato praticamente senza storia.

Monza preme subito sull'acceleratore (4-2), la Lube ricuce (5-4). Di nuovo allungo di casa per il 7-4 che diventa poco dopo 12-8. Civitanova continua a rincorrere, accorcia al -1 per il 19-18, ma Monza è più determinata: 25-20.

Per la Lube è tempo di time out quasi subito nel secondo set (4-0). Le distanze si fanno più ravvicinate (5-4) e poi c'è il pareggio 7-7. Grozer e compagni non si fanno intimidire (17-13). Civitanova insegue di nuovo fino al -1 per il 23-22 e poi 24-23, ma il finale è di Monza: 25-23.

Terzo set, come detto, praticamente senza storia: sono solo 12 i punti dei campioni d'Italia. Il tabellone indica 10-3, i time out sono poco efficaci (16-8). Finale 25-12.