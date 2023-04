Superlega playoff quinto posto, Monza bene contro Modena

La Vero Volley Monza torna da Modena con una vittoria al tie-break nella prima giornata del girone a cinque dei playoff quinto posto. Una gara giocata in equilibrio tutti e cinque i parziali, con i primi due vinti da Monza, poi recuperata da Modena, e anche il quinto che si è sbloccato solo nel finale grazie ai servizi di Davyskiba.

La Vero Volley guida buona parte del primo set fino al 12-16 per poi farsi recuperare sul 18 e chiudere 23-25. Secondo set che inizia in equilibrio, con i monzesi che allungano nella seconda parte chiudendo 19-25. Sono due ace di Rinaldi a sbloccare il terzo gioco sul 16-14 che si chiude dopo una girandola di cambi sul 25-23. Equilibrio anche nel quarto parziale con le due formazioni che arrivano pari al 19, poi i muri mandano avanti prima Modena, poi Monza e ancora i padroni di casa che chiudono 25-22. Si va al tie-break con Di Martino che allunga 4-6, ma un ace di Sanguinetti, un muro di Stankovic e Rinaldi ribaltano 10-8. Il finale è però tutto di Monza, con le battute di Davyskiba (premiato MVP con 20 punti, 1 ace ed il 53% in attacco) che mette a segno due ace e chiude la gara 11-15. La Vero Volley Monza tornerà in campo mercoledì 19 aprile, alle ore 19.30, all’Arena di Monza, contro Perugia, per la seconda sfida del girone.

Gianluca Galassi "E’ stata una vittoria importante, al termine di un match combattuto e lungo. Abbiamo fatto fatica a mantenere costante il nostro livello di gioco durante tutta la gara, un aspetto che purtroppo ci ha accompagnato anche durante i Play Off Scudetto. Possiamo essere molto felici del risultato, perché vincere qui a Modena non mai semplice. Dobbiamo però provare a migliorare in vista delle prossime gare, perché già mercoledì ci aspetta un’altra sfida delicata contro Perugia che dobbiamo e vogliamo affrontare al massimo".

Valsa Group Modena – Vero Volley Monza 2-3 (23-25, 19-25, 25-23, 25-22, 11-15)

Valsa Group Modena: Rousseaux 15, Sanguinetti 9, Sala 18, Rinaldi 18, Stankovic 7, Bruno 2; Gollini (L), Pope 4, Salsi, Marechal. Ne: Ngapeth, Lagumdzija, Bossi, Rossini (L). All. Giani

Vero Volley Monza: Fernando Kreling 1, Davyskiba 20, Beretta 4, Szwarc 17, Maar 25, Galassi 6; Federici (L), Marttila, Magliano, Zimmermann, Di Martino 8. Ne: Pirazzoli, Grozer, Rossi. All. Eccheli