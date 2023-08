Superlega, suona la campanella: per Monza è la decima in Superlega

Finito il tempo delle vacanze, la Vero Volley Monza si è radunata nei giorni scorsi per la prima giornata ufficiale della stagione 2023/2024. L’annata sportiva che vedrà impegnati in campo i ragazzi di Eccheli sarà la decima consecutiva in SuperLega e vedrà la partecipazione della prima squadra maschile del Consorzio Vero Volley anche nelle competizioni europee, con la Cev Challenge Cup.

Assieme a capitan Thomas Beretta e al centrale Gabriele Di Martino, volti noti della scorsa stagione, hanno fatto parte del raduno anche i nuovi Ibrahim Lawani, Francesco Comparoni e Marco Gaggini, gli ultimi due già transitati in prima squadra a Monza nella stagione 2021/2022. Completano l’organico a disposizione di Eccheli, Flavio Morazzini, prodotto delle giovanili monzesi e i due atleti dell’Under 19, Gabriele Mariani e Gabriele Pertoldi, in attesa dei giocatori al momento impegnati in Nazionale: Gianluca Galassi, Fernando Kreling, Eric Loeppky, Stephen Maar, Luka Marttila, Arthur Szwarc, Ran Takahashi e Petar Visic.

Il programma della giornata ha previsto in mattinata un primo incontro di presentazione con lo staff, il ritiro del materiale tecnico e nel pomeriggio i test fisici di rito. A partire dalla giornata di domani si inizierà il periodo di preparazione fisica, sia in palestra pesi sia con sedute su sabbia e in acqua,

"L’obiettivo principale della stagione è sicuramente arrivare in fondo alla Challenge Cup, trofeo a cui teniamo particolarmente dopo la qualificazione guadagnata nel finale dello scorso anno. Sarà importante anche essere molto competitivi in SuperLega, campionato che quest’anno si prospetta più duro rispetto alla passata stagione. In questo momento, con gli atleti che abbiamo a disposizione, io e il mio staff imposteremo un lavoro sia fisico sia tecnico per trovarci pronti quando i nazionali rientreranno dagli impegni in giro per il mondo" ha dichiarato il tecnico.