Serie A1 femminile, Alessia Orro di nuovo in nazionale per sigillare la Final Eight?

La sua assenza qualche discussione l'aveva suscitata, ma adesso Alessia Orro è pronta a riprendersi il timone. Il cammino della nazionale, in occasione della poule di Brasilia in VNL, si è messa sui binari desiderati con le vittorie in fila contro Serbia, Repubblica Dominicana, Germania e Brasile e ora sembra proprio che Davide Mazzanti, in vista dei decisivi appuntamenti di Sofia in programma dal 28 giugno al 3 luglio, torni ad affidarsi alla sua alzatrice principe (miglior interprete del ruolo nel vittorioso europeo 2021) per blindare le Final Eight, tutt'ora vicinissime.

Il gruppo azzurro, per la cronaca, è atteso in Italia nelle prossime ore e osserverà qualche giorno di riposo, mentre per il giorno 23 è previsto il ritrovo presso il Centro Pavesi di Milano per iniziare a preparare al meglio queste ultime decisive sfide.

E sembra proprio (il condizionale è d'obbligo) che tra questa possa esserci anche Alessia, fresca di rinnovo contrattuale con la Vero Volley Monza. Ancora poche ore e sapremo, ma quel che è certo è che Mazzanti potrebbe pensare di andare sul sicuro per centrare una qualificazione che sarebbe importantissima per le campionesse d'Europa in carica.

LA CLASSIFICA PROVVISORIA DELLA VNL

Giappone 7 vittorie (20 pt), USA 6 vittorie (18 pt), Italia 6 vittorie (17 pt), Cina 5 vittorie (16 pt), Brasile 5 vittorie (15 pt), Serbia 5 vittorie (14 pt), Thailandia 4 vittorie (11 pt), Polonia 4 vittorie (10 pt), Turchia 3 vittorie (9 pt), Canada 3 vittorie (9 pt), Germania 2 vittorie (8 pt) Rep. Dominicana 2 vittorie (6 pt), Bulgaria 2 vittorie (5 pt), Belgio 2 vittorie (4 pt), Olanda 0 vittorie (3 pt), Corea del Sud 0 vittorie (0 pt)