Superlega, una Monza da tre punti contro Piacenza

Una bella Vero Volley Monza si regala un sabato sera da urlo, battendo 3-1 la Gas Sales Bluenergy Piacenza nell’anticipo della quinta giornata di ritorno di campionato e brinando alla quarta vittoria consecutiva in campionato. A un primo set vinto dagli emiliani con uno scatenato Romanò, Monza risponde nel secondo con un gioco frizzante e concreto, impreziosito da un attacco scintillante (58% finale), un muro da urlo e le bordate di Davyskiba, Szwarc e Maar (MVP con 19 punti, 2 ace, 3 muri ed il 64% in attacco) a fare la differenza. Vinto il parziale ai vantaggi, con la Gas Sales Bluenergy in grado anche di risalire con Recine dal 18-11 al 22-22, Monza inizia a martellare forte dai nove metri nel terzo, approfittando anche dei tanti errori degli ospiti in battuta (saranno 22 finali contro i 16 dei lombardi) per mettere la freccia con le giocate centrali di Galassi e Di Martino, ben serviti da un super Zimmermann. Nel quarto è ancora una volta la squadra brianzola a dettare legge dalla metà, emozionando i quasi 2000 spettatori presenti con giocate da favola e chiudendo il confronto con la squadra di Botti, al secondo stop di fila dopo quello casalingo contro Siena, con autorità e carattere.

"Stasera l’abbiamo vinta con la pazienza. Piacenza ha grandi giocatori, - ha commentato Maar - ma noi quando siamo stati in difficoltà abbiamo reagito bene, di squadra. Ora ci godiamo due giorni di riposo, poi torneremo al lavoro cercando di preparare la trasferta di Trento al meglio. Siamo in un bel periodo e soprattutto giochiamo bene insieme: questo ci regala fiducia e positività per il futuro".

Vero Volley Monza – Gas Sales Bluenergy Piacenza 3-1 (22-25, 27-25, 25-20, 25-15)

Vero Volley Monza: Szwarc 16, Maar 19, Galassi 10, Zimmermann 1, Davyskiba 14, Di Martino 8; Federici (L). Visic, Pirazzoli (L), Yosvany Hernandez. Ne. Marttila, Rossi, Beretta. All. Eccheli.

Gas Sales Bluenergy Piacenza: Brizard 4, Recine 8, Simon 6, Romanò 19, Basic 14, Caneschi 7; Scanferla (L). Gironi 5, Cester. Ne. Hoffer, Alonso, Leal, De Weijer, Zanellotti (L). All. Botti.