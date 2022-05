Vero Volley Monza, tutta esaurita l'Arena per gara 4

La città di Monza, sportivamente parlando è in fibrillazione. Sia il calcio che il volley femminile potrebbero regalare momenti esaltanti: mentre la squadra allenata da Giovanni Stroppa domani a Perugia potrebbe salire in serie A per la prima volta in 110 anni di storia, quella di Marco Gaspari sta contendendo con grande coraggio e forza lo scudetto alla corazzata Conegliano. Per ora il parziale dice 1-1, per effetto della vittoria per parte (entrambe in trasferta per giunta, segno di un fattore campo che mai come quest'anno sta vacillando) e, dato che la serie si è inevitabilmente allungata, monta già l'attesa per gara 4 che si disputerà martedì 10 maggio alle ore 10:45.

Per l'occasione la società, tramite il proprio sito ufficiale, ha fatto sapere che i biglietti disponibili sono già andati esauriti nel giro di mezz'ora, segno della grande passione che il pubblico brianzolo sta nutrendo per questo sport.

Lo stesso club, in una nota, ha spiegato: "La richiesta per l’acquisto dei tagliandi di Gara 4 è stata di gran lunga superiore all’offerta, azzerando in meno di 30 minuti la disponibilità dei biglietti messi in vendita oggi; questo a testimonianza del grande amore di tutti i tifosi monzesi verso la loro prima squadra impegnata nella lotta Scudetto.

Il Consorzio Vero Volley comunicherà appena possibile modalità e tempistiche per l’acquisto di eventuali biglietti rimanenti nel caso dovessero liberarsi delle disponibilità.

La società non vede l’ora di ospitare un altro magnifico sold out nella serata del 10 maggio e sta lavorando giorno dopo giorno per poter accontentare il maggior numero possibile di sostenitori, per vivere ancora una volta le grandi emozioni del volley di serie A".